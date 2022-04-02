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Giriş Tarihi: 2.4.2022

Ramazan, kendimizle yüzleşmemiz için fırsattır

Ramazan, kendimizle yüzleşmemiz için fırsattır
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ramazan ayına kavuşmanın sevinç ve heyecanı içinde olduklarını belirten Erbaş, "Gönül dünyamızı güzelleştiren, hanelerimizden sokaklarımıza, camilerimizden çarşılarımıza her yerde huzur ve bereketini hissettiren bu manevi iklimi, Rabb'imizin izni ve inayetiyle hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız inşallah" değerlendirmesinde bulundu. Erbaş, "Hayra yönelmenin her zamankinden daha faziletli olduğu bir zaman dilimi olarak ramazan, kendimizle yüzleşmemiz, kitabımızla buluşmamız, hayatımızı muhasebe etmemiz, hata ve günahlarımızdan arınarak bütün benliğimizle Rabb'imize yönelmemiz için eşsiz bir fırsattır" ifadelerine yer verdi. Ramazan ayının, af ve mağfiret mevsimi olduğuna vurgu yapan Erbaş, "Dua, tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız" dedi.

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Ramazan, kendimizle yüzleşmemiz için fırsattır
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