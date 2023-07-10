Ramazan Saygılı, Kızılay 1. Başkan Yardımcısı oldu

Saygılı, genel kuruda tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, "Bir bayrak değişimi yaşandı ancak bu değişim 155 yıllık Kızılay tarihinde de bir ilk anlamına geliyordu. Delege kardeşlerimiz oy birliği ile 1 buçuk asırlık dev iyilik çınarının aşına Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kardeşimizi seçti. Böylelikle Kızılay'ımız tarihinde ilk kez bir kadın başkanı oldu. Yıllardır birlikte iyilik hareketini büyütmek için çalıştığımız Fatma Meriç Yılmaz hanımefendi huzurlarınızda bir kez daha tebrik ediyor, yüklendiği bir zorlu görevin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ramazan Saygılı, genel kurulun ardından Ankara'da ilk yönetim kurulu toplantısını yaptıklarını ifade ederek, "Bildiğiniz gibi bizler bu görevi tüm diğer Kızılaycı arkadaşlarımız gibi gönüllü olarak yerine getiriyoruz. Yükümüz ağır, yolumuz uzun. Tüm Kızılay dostlarının omuzlarımızdaki yüke verecekleri destek çok önemli. Bugüne kadar verdiğiniz desteklerin bundan sonra da artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Saygılı, "Kızılay'ımızın olağanüstü genel kurulu, ülkemizin ve hatta dünyanın en büyük afetlerinden biri olan 6 Şubat depreminin ardından gerçekleşti. Bu süreçte Kızılaycı kardeşlerimiz insan üstü bir çalışma ortaya koydu. Ankara'ya gelen delegelerimizin neredeyse tamamı deprem bölgesinde bizzat çalışmış arkadaşlarımızdı. Bir kısmı ise depremi yaşamış, sevdiklerini kaybetmiş ancak onları toprağa verir vermez yeniden insanlara yardıma koşmuş kardeşlerimizdi. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızda genel kurulumuz onurlandırdığı video mesajında bu hususa dikkat çekti. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Kızılaycıların yaraları sarmak için ortaya koyduğu çabaların en büyük şahidi depremzede kardeşlerimizdir" şeklinde konuştu.

Bu arada, genel kurula katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'na ise 1. Başkan Vekili Ramazan Saygılı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.