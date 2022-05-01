Ramazana veda

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan olan ve 'on bir ayın sultanı' olarak bilinen ramazan ayı bugün sona eriyor. Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte bu yıl teravih namazlarının cemaatle camilerde kılındığı, mukabele, itikaf ibadeti ve toplu iftarların yapıldığı ramazan ayı bugünkü son iftarla uğurlanacak. İftar en son Edirne'de saat 20.18'de yapılacak. Sinop'ta 15 saat 56 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 22 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak.Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, Kovid-19 salgınının büyük oranda etkisini kaybetmesiyle ramazanda teravih namazlarının cemaatle kılındığını, camilerde mukabele ve itikaf ibadetlerinin yapıldığını anımsattı. Vatandaşların salgın nedeniyle ertelenen bazı ramazan ibadetlerine hasret kaldığını vurgulayan Kapukaya, "Cemaatimiz bu ramazanda ibadetlerini toplu yaptığı için büyük bir sevinç yaşadı. Görev bilinciyle, huzurla camilere koştular. Hatimle namaz kılınan camilerde, cemaatin artmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduk" dedi.Fitre ve zekât ibadetlerinin içeriğine ilişkin çok sayıda soruyla muhatap olduklarını dile getiren Kapukaya, "Ramazan ayında Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı'na her gün ortalama 10 binin üzerinde sözlü olarak soru geldi. Günde yaklaşık 600-700 civarında da başkanlığımıza mail geldi. Bu soruların belki yarıya yakını zekât, fitre veya oruç tutamayanların oruçlarına mukabil verdikleri Kuran-ı Kerim'de fidye olarak adlandırılan mali yükümlülükle ilgili" diye konuştu.