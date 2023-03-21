Ramazan’da una zam yok

Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Başkanı Mesut Çakmak, bölgenin çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek, dernek olarak yaptıkları görüşmeler sonunda Ramazan ayı boyunca un fiyatlarına zam yapılmaması için tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.

Çakmak, "Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi sürecine destek olmak amacı ile ve özellikle son günlerde enflasyonla mücadele ile ilgili yapılan çağrılara da olumlu bir destek vermek için tüm üyelerimiz ile birlikte önemli bir tavsiye kararı almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz karar gereği mübarek Ramazan ayı süresince bayram ertesine kadar üretmekte olduğumuz un çeşitlerimizde fiyat farkı (zam) yapmama tavsiye kararını almış bulunmaktayız" dedi.

Diğer sektör paydaşlarını da sürece destek vermeye davet eden Çakmak, "Asrın felaketinden yüzyılın dayanışmasına; hep birlikte güçlü olabiliriz" diye konuştu.