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Giriş Tarihi: 4.4.2022 18:41 Son Güncelleme: 4.4.2022 21:14

Ramazan’da yetimin yüzü gülecek

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Ramazan’da yetimin yüzü gülecek

On bir ayın sultanı Ramazan yarın başlıyor. Uluslararası sivil toplum kuruluşları savaş ve kriz ortamındaki coğrafyalarda yardım çalışmalarını hızlandırdı. Ramazan ayına temel yaşam haklarından mahrum bir ortamda girmeye hazırlananlar arasında yetim çocuklar da bulunuyor. Yetim Vakfı bu yıl Türkiye ile birlikte 16 ülkede 150 bin yetime ve ailelerine ulaşacak.

Yetim Vakfı'nın bu yıl Ramazan ayındaki çalışmalarından birisi Ramazan Çocuk Paketi. 2022 Ramazan ayını yetimlerin ve ailelerinin güzel geçirmeleri ve bayramı sevinçle karşılamaları için bağışçıların destekleriyle Ramazan Çocuk Paketleri hazırlandı.
Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, Ramazan çalışmaları kapsamında hazırlanan Ramazan Çocuk Paketi hakkında bilgi verdi. 2022 Ramazan ayına Ramazan Bereket Yetim Emanet sloganıyla başlanıldığını belirten Yılmaz: "Allah nasip ederse Türkiye'mizle birlikte 16 farklı ülkede yetim yavrularımız için iyilikler, güzellikler, onları mutlu edecek hediyeler hazırlıyoruz. Bugün burada gönüllü kardeşlerimizle birlikte Ramazan çocuk kolilerimizin hazırlıklarını gerçekleştiriyoruz." dedi.



RAMAZAN KUMANYA PAKETLERİ HAZIRLANDI

Ramazan ayına Ramazan Bereket Yetim Emanet sloganıyla başlayan Yetim Vakfı, yetim çocuklara ve ailelerine hayırseverlerin desteklerini ulaştırmaya devam ediyor. Suriye'de başlayan çalışmalar toplam 16 ülkede sürdürülerek Ramazan ayının bereketi yetim ailelere taşınacak.

'HEDEFİMİZ 16 ÜLKEDE 150 BİN YETİM YAVRUMUZA ULAŞMAK'

Ramazan'a kalpleri birleştiren bir vakıf olarak girmeye hazırlandıklarını belirten Yılmaz: "Ramazan'ı Şerif çerçevesinde 16 ülkenin tamamında Ramazan çocuk kumanyaları, Ramazan kumanyaları, bayramlıklar, iftar programları ve aynı zamanda fitre, fidye ve zekât dağıtımlarını inşallah gerçekleştireceğiz. Ramazanı şerifin hayır ve iyilik etkinliğinde inşallah bu sene bütün dünya üzerinde 150 bin yetim yavrumuza ulaşmak hedefimiz var. Bununla ilgili tüm hayırsever kardeşlerimize yetim yavrularımızla ramazanı birlikte, beraberce yaşamaya davet ediyoruz." açıklamalarında bulundu.



RAMAZAN'DA YETİME NASIL DESTEK SAĞLANIR?

Ramazan ayında bağışçılar çeşitli kalemlerde yetimlere ve ailelerine destek sağlayabiliyor. Yetim ailelerine umut olmak isteyenler Yetim Sponsorluğu, Zekât, Ramazan Kumanya Paketi, Ramazan Çocuk Paketi, Bayramlık Kıyafet, İftar Yemeği, Fitre, Fidye gibi bağış kalemleri ile bağışta bulunabiliyor. Ayrıca hayırseverler YETİM yazıp 9868'e göndererek 10 TL bağışta bulunabiliyor.

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Ramazan’da yetimin yüzü gülecek
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