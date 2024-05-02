Haberler Yaşam Haberleri “Ramazanın ışığını yakala!” 5. fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu!
Giriş Tarihi: 2.5.2024 21:09 Son Güncelleme: 2.5.2024 21:27

“Ramazanın ışığını yakala!” 5. fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu!

NUN Eğitim ve Kültür Vakfının bu yıl beşincisini düzenleyerek geleneksel hâle getirdiği fotoğraf yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden Ramazan ayının heyecan ve ruhunu yansıtan fotoğraflar değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler belirlendi.

“Ramazanın ışığını yakala!” 5. fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu!

Ramazan ayının heyecanını çocuklarla birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda nuru aramak niyetiyle gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada çocuklar kendi kültürlerine has süslemeler, yemekler, kıyafetler ve kutlamalar gibi Ramazan ayı geleneklerini fotoğraflarla yansıttılar. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın bulunduğu, ibadethanelerin ve iftar çadırlarının yer aldığı, paylaşmanın ve huzurun öne çıktığı fotoğraf kareleri jüri tarafından değerlendirildi.

İşte Kazananlar ve Ödülleri!

İlkokul

1 - Ayşe Dila Ö. / Android Tablet

2 - Zeynep Mina K. / Instax Fotoğraf Makinesi

3 - Mehmet Yahya G. / Kablosuz Kulaklık

Ortaokul

1-Rüzgar G. / Aksiyon Kamerası (DJI OSMO Pocket)

2-Ömer İ. / Android Tablet

3-Ecrin A. / Instax Fotoğraf Makinesi

Lise

1- Hilal Esra Y. / Aksiyon Kamerası (DJI OSMO)

2 - Bedirhan Mehmet S. / Aksiyon Kamerası (SJCAM C200)

3- Reyyan U. / Instax Fotoğraf Makinesi

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“Ramazanın ışığını yakala!” 5. fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu!
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