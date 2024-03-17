Ramazanın manevi atmosferini burada hissettik

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Fatih Camii ve caminin hemen yanı başında bulunan Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. Ramazan'ı fırsat bilen aileler, çocuklarını hem maneviyatını güçlendirmek hem de tarih bilincinin gelişmesi için Peygamber Efendimizin (s.a.v.) müjdesine nail olan ve İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed türbesine getiriyor. Ramazanın manevi atmosferinin yaşandığı tarih kokan cami ve türbeyi ziyaret eden aileler ve çocukları ziyaret sırasında yaşadıkları manevi duyguyu SABAH'a anlattı. 'Türbe ziyareti sonrası SABAH'a konuşan Asiye Bayım (43), "Buradaki his anlatılmaz yaşanır. Manevi atmosferi, dinginliği ve huzuru var. İstanbul'u fethettiği için ona şükran borcumuz var" dedi. Oğlu İsmail Ertuğrul Bayım (8) ise, "İstanbul'u fethetmeseydi, biz İstanbul'da olamazdık. Onu seviyorum, yüzüğü bile var bende" diyerek duygularını ifade etti. Emre Yılmaz (33) ise eşi, kızı ve oğlu ile ziyarete gelenlerden. Emre Yılmaz, "Ramazan ayı olması nedeniyle manevi duygular çok yüksek. Bu tarz yerlere çocuklarımızı götürmeyi seçiyoruz ki, çocuklar maneviyatı yaşasın, tarihini ve ecdadımızı öğrensin" dedi. Kızı Begüm Ravza Yılmaz (6) ise "Fatih'e minnettar olmamız ve Fatihalar okumak lazım. Buraya geldiğim için sevindim ve mutlu oldum" ifadelerini kullandı.Ramazan'da ilk ziyaret durağının Fatih Camii ve türbesi olduğunu söyleyen Duygu Temur (39) "Çocuğumuzu bilinçlenmesi için getirdik. Buradan sonra Çamlıca Camii ve Eyüp Sultan rotamızda. Her hafta cami ziyaret edeceğiz" dedi. Oğlu Ahmet Eren Temur (11) ise türbeleri çok sevdiğini ifade ederek "Fatih Sultan Mehmet atam olduğu için gurur duyuyorum. Türbede duygusallaştım, çok etkilendim. Çok zorlu yollarla gemileri karadan yürüterek İstanbul'u fethetmiş. Benim yaşımdaki böyle yerlere gelip bilinçlenmeli" diye konuştu.Kızı Şimal Özmen (12) ile birlikte ilk kez Fatih'in kabrine geldiğini söylen Arzu Özmen (48), "Buranın atmosferi ve maneviyatı çok farklı. Duygusallaşıyor insan. Bir de Peygamber Efendimizin müjdelediği bir insanın türbesinde olmak belki bizi güzelleştiren" dedi. Reşat Tomris (63) Türkan Tomris çifti de "Fatih, İstanbul'u alarak bizlere bahşetmiş. Onun sayesinde buradayız biz" diye konuştu.