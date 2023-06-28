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Giriş Tarihi: 28.6.2023 10:33 Son Güncelleme: 28.6.2023 10:38

Rambo Muhtar herkesi üzdü

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde, ‘Rambo’ olarak bilinen Akdam Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan (55) aracında ölü olarak bulundu. 2015 yılında yapılan Dünya Gençler ve Mastırlar Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası’nda Dünya 5’incisi olan İbrahim Doğan, uzun yıllardır muhtarlık yapıyor ve 7'den 77’ye herkes tarafından çok seviliyordu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Rambo Muhtar herkesi üzdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saat 21.00 civarında Avsallar-Karamanlar yolu üzerinde park halindeki aracının içerisinde İbrahim Doğan ölü olarak bulundu. Başından vurulduğu anlaşılan Doğan'ın önce infaz edildiği sanıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin araç içinde yaptığı incelemede iddiaya göre bir intihar mektubu bulundu. Olayda kullanılan silahın ise Doğan'a ait ruhsatlı bir tabanca olduğu öğrenildi. Muhtarın ölümü Alanya'yı üzüntüye boğdu.

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Akdam Mahallesi'nin iki dönemdir muhtarlığını yapan 3 çocuk babası İbrahim Doğan, 49 yaşında başladığı vücut geliştirme sporunu madalyalar ile taçlandırdı. Doğan en son El Salvador'un başkenti San Salvador'daki Dünya Gençler ve Mastırlar Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'na Dünya 5'ncisi oldu. Doğan, Vücut Geliştirme Şampiyonası mastırlarda Türkiye 2'ncisi olarak da madalya kazanmıştı.

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Rambo Muhtar herkesi üzdü
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