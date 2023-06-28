Rambo muhtar ölü bulundu



Çocukluğundan itibaren güreş sporuyla ilgilenen ve milli takıma kadar yükselen İbrahim D.'nin bu sporu bıraktıktan sonra 49 yaşında vücut geliştirme sporuna başladığı ve ülke çapında birçok madalya ve kupaları bulunduğu öğrenildi. Akdam Mahallesi'nde de iki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren ve vücut geliştirmeyle uğraştığı için 'Rambo muhtar' lakabıyla bilinen İbrahim D.'nin 3 çocuk babası olduğu belirtildi.