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Giriş Tarihi: 17.6.2022 14:35

Rambo: Son Kan filmi konusu nedir? Rambo: Son Kan filmi oyuncuları kimler?

Rambo: Son Kan filmi konusu nedir? Rambo: Son Kan filmi oyuncuları kimler?

17 Haziran Cuma akşamı Show Tv ekranlarına gelecek olan Rambo: Son Kan filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2019 yılında vizyona giren film aksiyon türünde olup yönetmen koltuğunda Adrian Grunberg oturmaktadır. Filmin senaristliğini ise David Morrell ve Matt Cirulnick yapmıştır. Peki; Rambo: Son Kan filmi konusu nedir? Rambo: Son Kan filmi oyuncuları kimler?

Rambo: Son Kan filmi 17 Haziran Cuma akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Eski bir asker olan John Rambo'nun aksiyon dolu hikayesinin anlatıldığı filmde Sylvester Stallone başrolde yer alıyor. Orijinal adı Rambo: Last Blood olan Rambo: Son Kan filmi konusu nedir? Rambo: Son Kan filmi oyuncuları kimler?

RAMBO: SON KAN FİLMİ KONUSU

Eski bir asker olan John Rambo'yu Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışıyor. Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. Rambo adaleti sağlamak için üvey kız kardeşi de kaçırılan bir gazeteci ile birlikte çalışmaya başlar. Rambo kaçırılan kızları kurtarmak ve acımasız bir suç liderini dize getirmek için bütün yeteneklerini kullanmak zorundadır...

RAMBO: SON KAN FİLMİ OYUNCULARI

Sylvester Stallone'un başrolünde yer aldığı ikonik seriyi yeniden dirilten yeni devam halkasında yönetmen koltuğunu Adrian Grunberg üstleniyor.

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Rambo: Son Kan filmi konusu nedir? Rambo: Son Kan filmi oyuncuları kimler?
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