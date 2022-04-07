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Giriş Tarihi: 7.4.2022 14:48

Rami Kışlası Müdürlüğü kuruldu

AA
Rami Kışlası Müdürlüğü kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sürdürülen restorasyon çalışmasıyla Rami Kütüphanesi'ne dönüştürülecek tarihi kışla, 0-3 yaş grubu da dahil olmak üzere her yaştan okuyucuyu buluşturacak. "Yaşayan Kütüphane" anlayışıyla tasarlanan, klasik yaklaşımdan sıyrılmış kütüphanede, 51 bin metrekarelik açık alan da bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Rami Kışlası Müdürlüğü kuruldu. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, kütüphanecilik hizmetleriyle kültürel ve sanatsal faaliyetleri yerine getirmek üzere, İstanbul'da kurulan müdürlüğün doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşu olduğu belirtildi.

Kararnamede, Rami Kışlası müdürünün, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 30'uncu maddesi uyarınca İstanbul Atatürk Kültür Merkezi müdürüne denk olduğu kaydedildi.

"YAŞAYAN KÜTÜPHANE" ANLAYIŞIYLA HİZMET VERECEK

Sultan III. Mustafa döneminde (1757-1774), Rami Paşa Çiftliği'nin bir kısmı üzerine yaptırılan Rami Kışlası, II. Mahmud döneminde (1808-1839) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından hemen sonra kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için yenilendi.

Tarihsel süreç itibarıyla bölgedeki yerleşmenin çekirdeğini teşkil eden, 220 dönümlük alan içinde yer alan kışla, 1971'e kadar askeri amaçlı kullanıldı. Bir süre toptancılar tarafından kullanılan kışlada, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Rami Kütüphanesi'ne dönüştürülecek kışlada, 0-3 yaş grubu da dahil olmak üzere herkese hitap eden okuma ve kültürel aktivite alanları yer alacak. Her yaş grubundan ziyaretçinin buluşma noktası olacak kütüphane, 36 bin metrekarelik kapalı ve 51 bin metrekare açık alana sahip olacak.

Avlunun ortasında peyzaj alanıyla bütünleşmiş okuma salonu, yeme-içme alanları ile ulusal belleğin arşivlendiği depo alanı bulunacak.

"Yaşayan Kütüphane" anlayışıyla tasarlanan, klasik kütüphane anlayışından sıyrılmış Rami'de 0-3 ve 3-6 yaş kütüphaneleri, etkinlik salonları, bireysel ve grup okuma salonları, ihtisas kütüphaneleri, kitap şifahanesi de yer alacak.

Yedi gün, 24 saat kullanılabilir kütüphaneye de yer verilen Rami'de atölye mekanları, engelli bireylere uygun tasarlanan salonlar, yazma eserlerin sergilendiği alanlar bulunacak.

Türk Dil ve Türk Tarih kurumlarının birimlerine de yer ayrılan kütüphanede, kitap ve kitap dışı materyaller ve dijital kaynaklar, kullanıcılarına modern kütüphanecilik hizmetleriyle sunulacak.

Rami Kütüphanesi'nin bu yıl içinde hizmete açılması planlanıyor.

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Rami Kışlası Müdürlüğü kuruldu
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