Randevusuna geç kalan şizofreni hastası, doktoru darp etti

Fırat Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji polikliniğinde dün sabah meydana gelen olayda, hasta Murat Tosun, saat 09.06 olan randevusuna 1 saat geç geldi. İçeri girmeye çalışan hasta ile konuşan asistan Dr. İslam Bartu Görgülü, kendisini diğer randevulu hastalardan sonra alacağını söyledi. Daha sonra bilgisayardan randevusunu görmek isteyen Tosun, doktor bilgisayardan randevusunu gösterirken gözüne yumruk atıp darp etmeye başladı. Doktor beyaz kod gönderirken diğer hastalar, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile arbede önlendi. Beyaz kod üzerine hastaneden kaçmaya çalışan Tosun, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Murat Tosun'un 2 yıl önce yüzde 80 oranında şizofreni raporu aldığı öğrenildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Hekimi İslam Bartu Görgülü, Murat Tosun'un kendisiyle tehditvari konuşup randevu bilgisini gösterirken yumruk attığını belirterek, "Dün saat 10 civarında talihsiz bir olay geldi başıma. Randevulu hastalarımı çağırırken bir tane hanımefendi içeriye girdi. Kendi hastalarının çok acil olduğunu, öncelikli muayene edilmesi gerektiğini ve duramadığını söyledi. Ben de içeride farklı bir hastamız var, onun muayenesini yapalım sonradan sizi dinleyebilirim şeklinde yorumda bulundum. Hastamı muayene ettim çıktı dışarı, beyefendi tek başına içeri girip kapıyı kapattı. Bağırarak, 'Bana bakacaksın, öncelikli ben muayene olacağım, ben burada duramıyorum, işim gücüm var' tarzında tehditvari konuştu. Ben de, 'Bakın beyefendi randevunuz geçmiş. Sizin giriş kağıdınız üzerinde de randevu saatiniz yazar zaten' dedim.

Beyefendi, 'Göster lan bana randevumu' dedi. Ben de bilgisayar üzerinden çevirdim ekranı, buyurun bakın randevunuz burada 9'u 6 geçe ve ben sizi çağırmışım. Ben koltukta oturup o cümleyi söylerken o da ayakta yumruk attı ve üzerime atladı, beraber yere düştük. Ben onun altındayken iteleyip onu üzerimden kaldırmaya çalıştım. O sıra zaten herkes gelmişti içeriye ayırdılar. Ondan sonra hasta kaçmış, güvenlik memurlarımız dışarıda veya hastaneden çıkarken yakalanmış"

"BANA BİR ŞEY OLMAZ, SENİ BURADA ÖLDÜRECEĞİM"

Olay sonrasında beyaz kod verip hukuki süreci başlattığını dile getiren Dr. Görgülü, "Dava sürecimi başlattık, ifademi verdim. Yani sonra karakolda öğrendiğim üzere şahıs şizofreni tanılıymış. Ben tabii ki bilmiyordum. Bir yumruk yemiş olabilirim önemli değil. Sağlıkta şiddet hiçbir şekilde son bulmuyor ama bir insan hasta da olabilir ben bunu da kabul ediyorum, ben hekimim yani bir hastalığa anlayış gösterebiliriz. Şizofren de olabilir, atak döneminde de olabilir, ilaç altında da olabilir ama şizofren tanılı bir hasta yani hiçbir tartışma yokken bana yumruk atıp tekrardan akşam normal hayatına, topluma salınması benim çok canımı acıttı. Çünkü bana vurduğu sırada beni altına alıp boğuşurken 'Bana zaten bir şey olmaz, seni burada öldüreceğim' diye söyledi. Bir şey olmayacağının da farkındaydı, bunu kullandığının da farkındayım. En çok üzüldüğüm ve zoruma giden nokta o. Ben aynı zamanda sendika temsilcisiyim. Hekimlerimizin yardımına gittiğim konuda bana geliyor olması çok acı. Yarın da bir başka arkadaşımıza gidecek. Hem doktorlarımız hem vatandaşlarımız birbirine anlayışlı olduğu sürece nezaket çerçevesinde her şeyin çözümü olur. Biz günde 100-150 tane hasta bakıyoruz, herkes birbirine karşı anlayışı olursa inşallah sağlık düzeni korunur" dedi.