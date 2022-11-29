Randevusuz hasta yakını doktoru darp etti

Tokat'ınErbaa Devlet Hastanesi'nde annesi Y.Y.'yi randevusuz tedavi ettirmek isteyen C.Y. (47) ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Dağıstan Ergin arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu sırada hasta yakını muayene odasına girerek Ergin'e saldırdı. Ergin, "Randevusuz hasta bakamayacağımı söyledim. Yüzüme vurdu, boğazımı sıkmaya başladı. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen C.Y. tutuklandı.Şanlıurfa'da ise Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tartıştığı Acil Tıp Uzmanı doktor Orhan Hagi'ye kafa atarak burnunu kıran ve polis ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin D. adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa'da 5 ay içince ikinci kez hasta yakını tarafından darp edildiğini açıklayan Hagi, "Doktorluğu bırakmayı düşünüyorum" diye konuştu.