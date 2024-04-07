Randevuya yetişmek isterken çağırdığı motokurye sonu olmuştu

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yol ayrımında meydana geldi. Küçükçekmece'de muhasebecilik yapan Betül Gürbüz arkadaşlarıyla Bakırköy'deki randevusuna geç kalmamak için cep telefonu uygulamasından motokurye çağırdı. Gürbüz, motokurye Serkan A. ile yola çıktı. Hastane yol ayrımına geldikleri sırada, Serkan A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki beton pompası taşıyan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve Betül Gürbüz yola savruldu. Kazada bacakları kopan ve ağır yaralanan Gürbüz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Serkan A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kamyon şoförü Emrah D. ve motosiklet sürücüsü Serkan A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Adliyeye sevk edilen Serkan A. tutuklanırken Emrah D. serbest bırakıldı.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Korkunç kaza sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede motokurye Serkan A.'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan iddianamede şüpheli sürücü Serkan A.'nın idaresindeki motosiklet ile sol şeridi takiben seyir halindeyken sol şerit üzerinden ani ve kontrolsüz bir şekilde sağ şeritte seyreden kamyona rağmen bu kamyonun yakın önünden şerit değiştirme manevrası yaptığı ve kazaya sebebiyet verdiği, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları ile asli kusurlu bulunduğu anlatıldı.

"KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

6 yıla kadar hapsi istenen motokurye Serkan A.'nın ise ifadesinde şunları söylediği öğrenildi, "Mahalleden tanıdığım Betül Gürbüz'ü Bakırköy'e bırakmak için motosiklet ile yola çıktım. Bahçelievler mevkii E-5 yanyolda sol şeritten yoluma devam ediyordum. Sadi Konuk Hastanesi civarına geldiğimizde sağa dönmek için sinyalimi yaktım ve kontrollü bir şekilde sağ şeride geçtim. Sağ şeritten Bakırköy İlçesine döneceğim köşede metrobüsten inen insanlar karşıdan karşıya geçtiği için yayaları beklemek maksadıyla bir miktar yavaşladım. Ben yavaşlayınca sağ şeritte bulunan beton mikseri kullandığım motosikletin sağ arka kısmına çarptı ve çarpmanın etkisiyle savruldum. Motosiklette benim ardımda oturan Betül ile yaralandık. Betül kaldırıldığı hastanede vefat etmiş. Her ne kadar yaşanan olayda benim kusurum olduğu iddia edilse de kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Olay beton mikseri sürücüsünün bizi görmemesi sebebiyle meydana geldi"