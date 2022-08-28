"Rantsal değil kentsel dönüşüm istiyoruz!"

'Rant planı değil yerinde dönüşüm istiyoruz' diyen vatandaşlar Çaldıran Mahallesinin 'kentsel dönüşüm' adı altında bir takım çevrelere peşkeş çekilmek istendiğini öne sürdü. Buca Çaldıran Birlik ve Dayanışma Derneği adı altında örgütlenen vatandaşlar uğradıkları haksızlığa karşı ortak mücadele başlattı. "Çaldıran Mahallesinde 'Oldu bitti'ye asla müsaade etmeyeceğiz " diyen mahalle sakinleri önümüzdeki günlerde bölgenin sözde kentsel dönüşümüne olanak tanıyan belediye meclis kararlarının önce yürütmesinin durdurulması ardından da iptali istemiyle yargıya başvuracaklarını belirtti.

BU MU KATILIMCILIK?

Buca Çaldıran Mahallesi Birlik, Dayanışma Derneği Başkanı Öznur Horzum, İzmir Büyükşehir ile Buca Belediye Başkanlarının mensubu olduğu CHP'nin sürekli ülkede katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışından bahsettiklerini hatırlatıp; "Ama malesef İzmir Büyükşehir ve Buca Belediyelerinin hazırladığı imar planlarında bu katılımcı ve demokratik anlayışı göremedik." Dedi.

ASKIYA ÇIKINCA HABERİMİZ OLDU

Çaldıran mahallesini kapsayan kentsel dönüşüm planlarının hiçbir şekilde mahalle halkının görüşü alınmadan hazırlanıp askıya çıkarıldığını belirten Horzum; "Planlamadan planlar askıya çıktıktan sonra haberdar olduk. Bu planlarda bir kere çok fazla hak gaspı var." Diye konuştu. Çaldıran Mahallesi sakinlerinin bu planlarla belediyeler tarafından belirsizliğe sürüklendiğini öne süren Horzum; "Biz belediyeyi karşımızda muhatap olarak görmek istesek de belediye buna bir türlü yanaşmadı. Planlama sürecinde ne büyükşehir ne de Buca Belediyesinden hiç kimse mahalleye gelip proje hakkında bilgi vermedi. Bir kez geldiler onda da yarım saat durdular gittiler. Kimse bize başınıza şu gelecek, inşaat maliyeti şu olacak demedi. Buca Belediyesi vatandaşın 100 metrekarelik arsasından yüzde 56 oranında bir kesinti yapıyor. Bizim mahkemeye gitmemizin en büyük sebeplerinden biri de bu." Dedi.

TASFİYE EDECEKLER

Mahallede 1133 hane olduğunu fakat arsa bazında 700 hane olarak göründüğünü belirten Horzum; "Buca Belediyesi bize 700 hane vereceğini söylüyor. Geriye kalan 433 hanenin buradan tasfiyesi öngörülüyor. Üstelik bu 700 haneye ne kadar inşaat maliyeti çıkaracakları da belli değil. Hadi diyelim ki inşaat maliyetini karşılayabilenler 20 yıl vadeli ödemeyi kabul etti. Peki daha sonra bu insanlar belirlenecek yüksek aidat bedellerini nasıl ödeyecek? Tabii ki ödeyemeyecek. Ödeyemeyince ya evini satacak ya da kiraya vermek zorunda kalacak. Bu durumda yıllarca buranın cefasını çekip tüm zorluklarına göğüs geren Çaldıran sakinleri doğup büyüdükleri mahallenin güzel günlerini göremeyecek. Başka bir yere gitmek zorunda bırakılacak. Kentsel dönüşüm adı altında yapılan bu planlar mahalle halkının refahı için değil tasfiyesi için yapılmış."

OLDU BİTTİ'YE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Mahallenin zemininin çok sağlam olduğunu belirten Öznur Horzum; "Bir sürü deprem oldu hiçbirisini hissetmedik. Mahalle sakinleri olarak bu projenin deprem sonrası zenginleri sağlam konut sahibi yapmak için oluşturulmuş bir rant projesi olduğunu düşünüyoruz. Bu planların kentsel dönüşüm değil tamamen Çaldıran mahallesi sakinlerini tasfiye planı olduğunu düşünüyoruz. Planlara askı sürecinde itirazımızı yaptık. Sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Hakkımız ne ise biz onu almak istiyoruz. 'Oldu Bitti'ye kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Mahallede 5-6 katlı evler var. Çoğu mal sahibi. Kiracı yok denecek kadar az. Anne, baba ve çocuklar aynı apartmanda oturuyor. Belediye buraya tek daire verdiğinde geri kalan 4 aile nereye gidecek?" diye konuştu.

367 HANE YOK SAYILIYOR

Bölgede yaşayan tapusuz 367 hane bulunduğunu bunlara belediyenin işgalci gözü ile baktığını belirten Horzum; "Bu insanlar işgalci değil. Bu güne kadar emlak, çevre temizlik vergilerini düzenli olarak ödemişler. Elektrik, suları bağlanmış. İşgalci insan elektrik, su parası ödemez. Bize göre burada asıl işgali bu insanlar değil belediyedir."



VATANDAŞIN MAĞDURİYETİ ÜZERİNE KURULMUŞ

Dernek saymanı Yeşim Göktepe de kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını belirtip; "Bizler Buca ve Büyükşehir Belediyesinden kimsenin mağduriyet yaşamadığı, yüzde yüz uzlaşmanın sağlandığı bir kentsel dönüşüm planı istiyoruz. Bizden habersiz yapılan bu planlar tamamen vatandaşın mağduriyeti üzerine kurulmuş planlar. Kanun kabul ediyor ama belediye tapusuzları hak sahibi olarak görmüyor. Çok fazla yeşil alan ayrılmış. Mahalle 120 dönüm. Duyumlara göre 84 dönümü yasalara aykırı şekilde yeşil alan ayrılmış. Burada bir hak gaspı söz konusu. Mahalle Tunç Soyer'in EXPO alanı olarak ilan ettiği bölgeye çok yakın. Belki de EXPO'dan dolayı bu mahallenin kentsel dönüşümü hızlandırıldı. Bize hangi mahkemeye giderseniz gidin. Bu bölge EXPO alanı olduğu için hiçbir şey yapamazsınız. Buralar yıkılacak' deniyor. Bizde 'Bu ülkede halen hukuk ve adalet var. Biz hukuka güveniyoruz.' Diyoruz. Bizleri 120 dönümlük alanda 16 – 20 dönümlük bir yere kapatmak istiyorlar. Her apartmanda minimum 40 daire olacak şekilde 10 katlı binalar yapacaklar. Kime ne önerdikleri belli değil. Biz mahalle hayatımızı koruyup, yerinde dönüşüm olsun istiyoruz. Kimse evsiz, barksız ortada kalsın istemiyoruz."

KENTSEL DÖNÜŞÜME DEĞİL RANT PLANINA KARŞIYIZ

Dernek üyesi İlhan Bulut da İzmir Büyükşehir ve Buca Belediyeleri bölgeye ilişkin yaptığı imar planlarıyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verirken Çaldıran Mahallesinde yaşayan 3 bin 850 nüfusa hiçbir bilgi vermediğini söyledi. "Mahalle sakinlerini yok saydılar." Diyen bulun şunları söyledi; "Bu proje kentsel dönüşüm değil 'oldu bitti'ye getirilmiş rant projesidir. Koskoca bir mahalle sessiz sedasız yok edilmeye çalışılıyor. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'tan halkı bilgilendirmesini istememize rağmen kendisi tenezzül edip mahallemize gelmedi. Büyük bir rantı bölüştükleri için insanların karşısına çıkacak yüzleri yok. Gizlisi saklısı olmayan gelir ne yapmak istediklerini halka anlatır. Bunlar rant peşinde oldukları için bu işi gizli gizli yapmayı tercih ettiler. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Biz insanların haklarının gasp edildiği rant planına karşıyız. Kimse mağdur edilmeden yerinde dönüşüm istiyoruz. İnsanların geceleri uykuları kaçıyor. Ortada bir belirsizlik var. Karşımızda muhatap bulamıyoruz. Askı sürecinde Buca ve Büyükşehir Belediyesine itiraz dilekçesi verdik. Buca belediyesinden herhangi bir cevap alamadık. Büyükşehir, dilekçe veren 60 - 70 vatandaşa eksik evrak olduğuna ilişkin 27 Haziran'da tebligat göndermiş. Tebligatta eksik evrakların en geç 8 Temmuz'a kadar yazı işleri müdürlüğüne teslim edilmesi istemiş. Buca Postanesi bu tebligatları adreslere tek tek dağıtmak yerine hepsini mahalle muhtarına teslim etmiş. Bizim bu tebligatlardan, verilen süre dolduktan sonra 2 Ağustos'ta muhtarın Whatsap grubundan attığı toplu mesajla haberimiz oldu. Muhtara; 'Bu evrakları neden dağıtmadın' diye sorduğumuzda 'Hava sıcak. Arkadaşlara acıdık. Biz dağıtırız dedik teslim aldık' cevabını aldık. Kendisinden tebligatları 2 Ağustos'ta teslim aldığımıza dair yazı istediysek de böyle bir yetkisi olmadığını belirtip vermedi. Aldığımız duyumlara göre Büyükşehir olayı yargıya taşıyacağımızı öğrenince bazı vatandaşlardan eksik evraklarını elden teslim almaya başlamış. Sözde 26 Ağustos'a kadar ek süre tanımış. Bu insanların adresleri, telefon numaraları orada kayıtlı. Mahalleli Ağustosun 26'sına kadar ek süre tanındığını nereden bilecek? Niye telefon açıp haber vermiyorsunuz? Buca Belediyesinin yeşil alan olarak ayrıldı dediği bölgeye 600 tane yamaç villa yapılacağı söyleniyor. Hatta bu villaların da daha önce bu mahallede yaşamış bir kişinin sahibi olduğu Konya Cihanbeyli'deki bir firmaya yaptırılacağı dilendiriliyor. Planlar askıya çıkalı 3 ay oldu. Biz mahalleli olarak haksızlığa karşı durmak için adeta çırpınırken maalesef mahalle muhtarımız belediye ile işbirliği içinde olduğu için kesinlikle bize destek vermiyor. Ben şu an metropol gibi gözükse de köyde yaşıyorum. Burası CHP zihniyetinin yapmış olduğu bir rezilliktir. Biz 40 senedir burada aynı rezilliği çekiyoruz."