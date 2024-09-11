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Giriş Tarihi: 12.9.2024

Rapor vermeyen doktoru çaydanlıkla ağır yaraladı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Rapor vermeyen doktoru çaydanlıkla ağır yaraladı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, Dumlupınar Aile Sağlık Merkezine giden Seracettin D., aile hekimi kaydı başka doktorda olmasına rağmen, Dr. Can Cevher Gürler'den, işe giriş raporu almak istedi. Dr. Gürler ise kendisinde kayıtlı olmayan kişiye sadece durum bildirir rapor verebileceğini söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışmada, odadaki elektrikli çaydanlığı alan Seracettin D., doktora saldırdı. Saldırı sonucu Gürler'in sol omzunda çıkık, kafatasında çatlak ve açık yaralar oluştu. Hastaneye kaldırılan Dr. Gürler, yoğun bakıma alınırken, olay yerinden kaçan ve evinde yakalanan Seracettin D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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Rapor vermeyen doktoru çaydanlıkla ağır yaraladı
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