Rastgele ateş etti başka birisini öldürdü

Adana'da 28 yaşındaki Kadir S. 2 bin lira borç verdiği Mehmet Ö.'den parasını geri istedi. Kadir S., Mehmet Ö.'den olumsuz yanıt aldı. İkili arasında bu konu yüzünden tartışma çıkınca Kadir S., kuzeniyle birlikte motosiklete binerek Mehmet Ö.'nün adresine gitti. Motosiklet üzerinden rastgele ateş eden iki kuzen Mehmet Ö.'yü bacağından ve o sırada yoldan geçen Suriye uyruklu Muhammed Abdurrahman Acem'i göğsünden yaraladı. Olay sırasında yoldan geçerken kurşunun isabet ettiği Acem hayatını kaybederken, gözaltına alınan 2 kuzen tutuklandı.

MOTOSİKLET ÜZERİNDEN ATEŞ ETTİLER

Olay, 31 Ağustos günü Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir S. (28), iddiaya göre, telefonla aradığı Mehmet Ö.'den (20) 2 bin lira borcunu ödemesini istedi. Mehmet Ö., borcunu ödeyemeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Telefonu kapatan Kadir S., kuzeni Uğur S. (25) ile birlikte motosiklete binip, Mehmet Ö.'nün yanına gitti. İki kuzen, sokakta motosikletle seyir halindeki Mehmet Ö.'ye tabancalarla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar Mehmet Ö.'nün bacağına, o sırada sokakta yürüyen Suriye uyruklu Muhammed Abdurrahman Acem'in (33) ise göğsüne isabet etti.

3 GÜN SONRA HASTANEDE ÖLDÜ

Şüpheliler, motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Ö. ile Acem, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Mehmet Ö. taburcu edilirken, Acem ise yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorların tüm müdahalelerine karşın Acem, 3 Eylül günü hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri Hürriyet Mahallesi'nde saklandıkları adrese yaptıkları baskında yakaladı. Borcunu ödemesi için Mehmet Ö.'nün yanına gittiklerini ve rast gele ateş açtıklarını öne süren iki kuzen, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.