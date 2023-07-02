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Giriş Tarihi: 2.7.2023

Rastgele ateş ettiler çocuğu öldürdüler

DHA
Rastgele ateş ettiler çocuğu öldürdüler
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 28 Haziran'da Nurullah Avcılar (22), sokakta yürüdüğü sırada tanımadığı kişiler tarafından darp edildi. Kaçan Avcılar, akşam saatlerinde yeğeni N.A. (17) ile birlikte aynı mahalleye tekrar gitti. Şüpheliler, otomobilden ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açıp olay yerinden ayrıldı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada Kozan Caddesi'nde yolun karşısına geçen Umut Kaya'nın (15) göğsüne isabet etti. Yaralı halde koşmaya çalışan Kaya bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelileri park halindeki otomobilde yakaladı. Şüpheliler, silahı denemek için rastgele havaya ateş açtıklarını öne sürdü. Avcılar ile yeğeni N.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Rastgele ateş ettiler çocuğu öldürdüler
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