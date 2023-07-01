Rastgele havaya ateş etti!15 yaşındaki genci öldürdü

Adana'da 22 yaşındaki Nurullah A., sokakta tartıştığı kişiler tarafından darp edildi. Kendisini dövenlerin elinden kaçıp kurtulan Nurullah A., bir süre sonra yeğeni N.A. (17) ile birlikte yanına ruhsatsız silah alarak aynı sokağa tekrar geri geldi. Nurullah A., kendisini darp eden kişileri korkutmak için havaya rast gele ateş ederek kaçtı. Silahtan çıkan kurşun o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Umut Kaya'nın göğsüne isabet etti. Hastane kaldırılan Kaya, doktorların tüm müdahalesi rağmen kurtarılamadı. Polis, tarafından gözaltına alınan Nurullah A. ve yeğeni tutuklandı.

RASTGELE HAVAYA ATEŞ ETTİ

Olay, 28 Haziran'da Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah A., sokakta yürüdüğü sırada tanımadığı kişilerle tartışıp, çıkan kavgada darbe dildi. Sokaktan kaçan Nurullah A., akşam saatlerinde yeğeni N.A., ile birlikte aynı mahalleye tekrar gitti. Şüpheliler, yanlarında getirdikleri ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açıp, olay yerinden ayrıldı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada Kozan Caddesi'nde yolun karşısına geçen Umut Kaya'nın göğsüne isabet etti. Yaralı halde koşmaya çalışan Kaya, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı.

SİLAHI DENEMEK İÇİN…

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşkalleri belirlenen şüphelileri, Sinanpaşa Mahallesi'nde park halindeki otomobilde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, silahı denemek için rastgele havaya ateş açtıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah A. ile yeğeni N.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.