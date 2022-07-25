Ravioli tarifi: Masterchef Ravioli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, içine ne konur?

MasterChef 2022 yarışmasının 25 Temmuz günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde Ravioli tarifi ile gündem oldu. Jüri olarak görev yapan Mehmet, Danilo ve Somer şefler, düelloda mücadele eden yarışmacılardan lezzetli bir Ravioli yapmalarını istedi. Ekranlarda yapılışını gören izleyiciler ise evlerinde yapmak ve sevdiklerine sunmak isteyerek Ravioli tarifi ile ilgili olarak Ravioli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte detaylar…
Ravioli malzemeleri:
Hamuru için gerekli malzemeler: 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı su, 150 gram irmik 125 gram un
İç harcı için: 1 dal taze fesleğen, 2 yemek kaşığı lor peyniri, tuz, 2 dilim balkabağı
Sosu için: 2 yemek kaşığı labne peyniri, 1 çay bardağı balkabağı püresi, 2 çay kaşığı zerdeçal, 200 mililitre krema
Üzeri için: taze fesleğen ve Rendelenmiş parmesan peyniri
Öncelikle raviolinin iç harcını yapmaya başlayın. Balkabaklarını, fırında iyice yumuşayana kadar közleyip bir kaba alın.
Hamuru için lor peyniri ve tuzu ilave edip püre halline gelene kadar malzemeleri karıştırın. Orta sertlikte hamur elde edin. Hamuru tezgaha alın ve mantı hamuru kalınlığında açın.
Hamurdan 3 sanitmetre boyutlarında kare parçalar eksin. Hamur parçalarının üzerine fırça ile yumurta sürün. Hamurların ortasına lor peyniri püresini yerleştirin. Diğer hamur parçasını üzerine kapatıp mantı parçası elde edin.
Tencere suyu alın içine bir tatlı kaşığı tuz ekleyin. Kaynar suda ravilolileri yumuşayana kadar 5-6 dakika pişirin.
Sosu için krema, zerdeçal, balkabağı püresi ve labne peynirini bir sos tenceresine alıp kıvama gelene kadar kaynatın.
Haşlanmış ravilolileri servis tabağına alın, üzerine sosunu ilave edin. Rendelenmiş peyniri de üzerine serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.