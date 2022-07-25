Ravioli tarifi: Masterchef Ravioli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, içine ne konur?

MasterChef 2022 yarışmasının 25 Temmuz günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde Ravioli tarifi ile gündem oldu. Jüri olarak görev yapan Mehmet, Danilo ve Somer şefler, düelloda mücadele eden yarışmacılardan lezzetli bir Ravioli yapmalarını istedi. Ekranlarda yapılışını gören izleyiciler ise evlerinde yapmak ve sevdiklerine sunmak isteyerek Ravioli tarifi ile ilgili olarak Ravioli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte detaylar…