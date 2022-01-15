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Giriş Tarihi: 15.1.2022 02:11 Son Güncelleme: 15.1.2022 02:14

Amasya'da feci kaza! Raylara düşen çocuk ağır yaralandı

DHA
Amasya’da feci kaza! Raylara düşen çocuk ağır yaralandı

Amasya'da futbolcu Eren Bulut (15), dengesini kaybederek raylara düştü. O esnada trenin geçmesi sonucu Bulut'un ayağı ray ile tren arasında sıkıştı. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

Olay, akşam saatlerinde Amasya Tren Garı yakınlarında meydana geldi. Amasya İl Özel İdarespor Kulübü futbolcusu Eren Bulut, kulübün demiryolu üzerinden yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek tren raylarına düştü. O esnada trenin geçmesi sonucu Bulut'un ayağı ray ile tren arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ile polis sevk edildi. Ağır yaralı çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bulut, buradaki tedavisinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Makinist Muammer N. ifadesi alınması üzerine karakola götürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Amasya'da feci kaza! Raylara düşen çocuk ağır yaralandı
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