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Giriş Tarihi: 15.8.2022 00:56

Raylardan yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, raylardan yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki gençe tren çarptı. Olay yerine gelen ekipler, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA
Raylardan yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Kaza, saat 20.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi, Horozköy tren yolu üzerinde meydana geldi. Raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Oğuz'a, İzmir- Ankara seferini yapmakta olan yolcu treni çarptı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde trenin altında kalan Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğuz'un ayakkabılarının rayların dışına fırladığı görülürken, kaza yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Talihsiz gencin cenazesi, savcı ve polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Raylardan yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
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