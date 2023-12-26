Haberler Yaşam Haberleri Raymond Weıl X  Basquıat özel koleksiyonu, saatseverlerle buluşuyor
Giriş Tarihi: 26.12.2023 14:02

Raymond Weıl X  Basquıat özel koleksiyonu, saatseverlerle buluşuyor

Saat denilince akla ilk gelen markaların adresi Saat&Saat, geçen yüzyılın en büyük sanatçıları arasında kabul edilen Jean-Michel Basquiat ve İsviçre saat yapımcılığının kusursuz bir örneğini buluşturan Raymond Weil’in eşsiz modelini saat tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Raymond Weıl X  Basquıat özel koleksiyonu, saatseverlerle buluşuyor

Amerikalı grafiti sanatçısı ve ressam Jean-Michel Basquiat'nın çizgilerini dış tasarımında, İsviçre saatçiliğinin muazzam sanatını ise iç dizaynında sergileyen Raymond Weil'in yeni Freelancer Basquiat Special Edition saati, Saat&Saat mağazalarında ve saatvesaat.com.tr'de meraklılarını bekliyor. Önceleri grafitileriyle yaşadığı çevrede dikkat çeken Basquiat, 80'lerde Neo-Ekspresyonist resimleriyle tüm dünyada tanınan ilk Afro-Amerikan sanatçı olma özelliği taşıyor. Popüler kültürün Madonna'nın eski sevgilisi ve Andy Warhol'un en yakın arkadaşı olarak tanıdığı Jean-Michel Basquiat, sanat otoritelerince geçen yüzyılın en önemli sanatçıları arasında kabul ediliyor.

Gerçek bir koleksiyon parçası olan saatin dünya prömiyerini 24 Ekim'de ünlü e-ticaret platformu Hodinkee ile yapan Raymond Weil, bu özel saatle markanın sanatsal mirasını yaşatmaya devam ediyor. Sınırları aşarak sanat ve horoloji alanlarını büyüleyici bir şekilde kusursuzca birleştiren Freelancer Basquiat Special Edition, dünya genelinde sınırlı sayıda üretildi.

Çağımızın en ikonik sanatçılarından birine saygı duruşunda bulunan bu model, tüm horolojik işlevlerin okunabilirliğini sağlamak için siyah bir arka plana yerleştirilen kırmızı, sarı ve mavi ana renklerin hakim olduğu bir renk paleti ile tasarlanmış. Kadranın merkezinde, Basquiat'nın 1984 tarihli ünlü tablosunda tasvir edilen taç giyen dinozor olan ikonik "Pez Dispenser" yer alıyor. Saat 12 yönünde konumlandırılmış olan sarı renkli taç figürü Super-Luminova® özelliğine sahipken, akrep ve yelkovanda bulunan aynı özellik sayesinde saat karanlıkta da okunabiliyor.

Basquiat'nın ikonik sembolleriyle süslenen bu saatte, sanat ve mekaniğin iç içe geçtiği siyah PVD butonlar, fırça darbelerini anımsatan bezel tasarımı, saat 9 yönünde yer alan ve sonsuza kadar dönen saniye diski, Basquiat'nın kişisel yansımalarını ve hayatın karmaşıklığının bir metaforunu; tam karşısındaki 30 dakikalık atlama diski ise Basquiat'nın üç temel resim teması olan yaşam, ölüm ve insanlığı tasvir ediyor.

Basquiat'nın dehasını hem saat tutkunlarının hem de sanat meraklılarının bileklerine taşıyan Raymond Weil'ın sınırlı sayıda üretilen Freelancer Basquiat Special Edition saati, Saat&Saat mağazalarında ve saatvesaat.com.tr'de koleksiyonerleri bekliyor.

Ürün Kodu: RW7780TICJMB01

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: "Kimsin lan sen?"
MHP Lideri Bahçeli'den sert tepki: "TBMM'de terörist istemiyoruz, düşman, katil istemiyoruz!"
Market değil FETÖ yuvası
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören
SON DAKİKA | Antalya'da Kafes-24 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çukur Çetesi çökertildi
Şimdi gerekçeniz ne peki?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan HDP/DEM'e bildiri tepkisi: Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görür
Son dakika: Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Milli CHP’lilerin isyanı
ARKADAŞINA GÖNDER
Raymond Weıl X  Basquıat özel koleksiyonu, saatseverlerle buluşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA