Raymond Weıl X  Basquıat özel koleksiyonu, saatseverlerle buluşuyor

Amerikalı grafiti sanatçısı ve ressam Jean-Michel Basquiat'nın çizgilerini dış tasarımında, İsviçre saatçiliğinin muazzam sanatını ise iç dizaynında sergileyen Raymond Weil'in yeni Freelancer Basquiat Special Edition saati, Saat&Saat mağazalarında ve saatvesaat.com.tr'de meraklılarını bekliyor. Önceleri grafitileriyle yaşadığı çevrede dikkat çeken Basquiat, 80'lerde Neo-Ekspresyonist resimleriyle tüm dünyada tanınan ilk Afro-Amerikan sanatçı olma özelliği taşıyor. Popüler kültürün Madonna'nın eski sevgilisi ve Andy Warhol'un en yakın arkadaşı olarak tanıdığı Jean-Michel Basquiat, sanat otoritelerince geçen yüzyılın en önemli sanatçıları arasında kabul ediliyor.

Gerçek bir koleksiyon parçası olan saatin dünya prömiyerini 24 Ekim'de ünlü e-ticaret platformu Hodinkee ile yapan Raymond Weil, bu özel saatle markanın sanatsal mirasını yaşatmaya devam ediyor. Sınırları aşarak sanat ve horoloji alanlarını büyüleyici bir şekilde kusursuzca birleştiren Freelancer Basquiat Special Edition, dünya genelinde sınırlı sayıda üretildi.

Çağımızın en ikonik sanatçılarından birine saygı duruşunda bulunan bu model, tüm horolojik işlevlerin okunabilirliğini sağlamak için siyah bir arka plana yerleştirilen kırmızı, sarı ve mavi ana renklerin hakim olduğu bir renk paleti ile tasarlanmış. Kadranın merkezinde, Basquiat'nın 1984 tarihli ünlü tablosunda tasvir edilen taç giyen dinozor olan ikonik "Pez Dispenser" yer alıyor. Saat 12 yönünde konumlandırılmış olan sarı renkli taç figürü Super-Luminova® özelliğine sahipken, akrep ve yelkovanda bulunan aynı özellik sayesinde saat karanlıkta da okunabiliyor.

Basquiat'nın ikonik sembolleriyle süslenen bu saatte, sanat ve mekaniğin iç içe geçtiği siyah PVD butonlar, fırça darbelerini anımsatan bezel tasarımı, saat 9 yönünde yer alan ve sonsuza kadar dönen saniye diski, Basquiat'nın kişisel yansımalarını ve hayatın karmaşıklığının bir metaforunu; tam karşısındaki 30 dakikalık atlama diski ise Basquiat'nın üç temel resim teması olan yaşam, ölüm ve insanlığı tasvir ediyor.

Basquiat'nın dehasını hem saat tutkunlarının hem de sanat meraklılarının bileklerine taşıyan Raymond Weil'ın sınırlı sayıda üretilen Freelancer Basquiat Special Edition saati, Saat&Saat mağazalarında ve saatvesaat.com.tr'de koleksiyonerleri bekliyor.

Ürün Kodu: RW7780TICJMB01