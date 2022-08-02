Razoni Gemisi nerede, İstanbul’a geldi mi? Ukrayna’dan gelen tahıl gemisi İstanbul’a vardı mı, ne zaman gelecek?

Mısır yüklü olarak Ukrayna'nın Odessa limanından ayrılan Razoni gemisi İstanbul'a geldi mi öğrenmek isteyenler "Razoni Gemisi nerede, İstanbul'a geldi mi, tahıl gemisi İstanbul'a vardı mı, ne zaman gelecek?" şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor.
Ukrayna'dan gelen tahıl gemisi İstanbul'a vardı mı, ne zaman gelecek? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
Dün aldığı mısır yüküyle Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan demir alan Razoni Gemisine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada;
Milli Savunma Bakanlığı: Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır.
İfadeleri yer aldı.
Mısır yüklü Razoni Kuru yük gemisi uydudan elde edilen görüntüye göre an itibariyle haritadaki konumda yer alıyor.
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