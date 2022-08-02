Razoni Gemisi nerede, İstanbul’a geldi mi? Ukrayna’dan gelen tahıl gemisi İstanbul’a vardı mı, ne zaman gelecek?

Mısır yüklü olarak Ukrayna'nın Odessa limanından ayrılan Razoni gemisi İstanbul'a geldi mi öğrenmek isteyenler "Razoni Gemisi nerede, İstanbul'a geldi mi, tahıl gemisi İstanbul'a vardı mı, ne zaman gelecek?" şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor.

RAZONİ GEMİSİ NEREDE, İSTANBUL'A GELDİ Mİ?

Ukrayna'dan gelen tahıl gemisi İstanbul'a vardı mı, ne zaman gelecek? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;