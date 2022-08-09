Real Madrid – Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Frankfurt maçı canlı yayın şifresiz şekilde yayımlanacak!

Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorusu birçok futbolsever tarafından sürekli olarak soruluyor. Avrupa maçlarının şifreli bir şekilde Exxen ekranlarından yayınlanması, bu soruya sebebiyet veriyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonunun karşılaştığı mücadelede kazanan eskip UEFA Süper Kupa'yı evine götürecek. Peki, Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!