Haberler Yaşam Haberleri Real Madrid – Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Frankfurt maçı canlı yayın şifresiz şekilde yayımlanacak!
Giriş Tarihi: 9.8.2022 11:16

Real Madrid – Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Frankfurt maçı canlı yayın şifresiz şekilde yayımlanacak!

UEFA Süper Kupa maçı yarın akşam oynanacak ve Avrupa’nın en büyüğü belli olacak. Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Real Madrid ile Avrupa Ligi’nin sürpriz galibi Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Mbappe’yi kaçırarak sezona buruk başlayan Real Madrid Frankfurt canlı yayın ekranlarında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler de Real Madrid – Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını yöneltiyor. Peki, Real Madrid – Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Muhtemel 11’ler ve detaylar

Real Madrid – Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Frankfurt maçı canlı yayın şifresiz şekilde yayımlanacak!

Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorusu birçok futbolsever tarafından sürekli olarak soruluyor. Avrupa maçlarının şifreli bir şekilde Exxen ekranlarından yayınlanması, bu soruya sebebiyet veriyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonunun karşılaştığı mücadelede kazanan eskip UEFA Süper Kupa'yı evine götürecek. Peki, Real Madrid Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

REAL MADRİD – EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanacak Süper Kupa maçı yarın (10 Ağustos) Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak.

REAL MADRİD – EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Madrid Frankfurt maçı TV8,5 ekranlarından şifresiz bir şekilde futbolseverlere aktarılacak.

REAL MADRİD – EİNTRACHT FRANKFURT MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Eintracht Frankfurt:

Trapp; Toure, Ndicka, Tuta; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Gotze, Kamada; Borre

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Real Madrid – Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Frankfurt maçı canlı yayın şifresiz şekilde yayımlanacak!
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