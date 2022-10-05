Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı yayın kanalı izle

Real Madrid ile Shaktar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu 3. maçında kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçı canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler "Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalara devam ediyor.
Devler Ligi "Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı izle" linki ve maç detayları şöyle;
Real Madrid Shaktar Donetsk maçı 5 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Exxen platformunda naklen yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor. Devler Ligi'nde bugün 8 maç oynanırken, günün en önemli müsabakasında kazanan Inter oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda A, B, C ve D grubunda 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Günün ilk karşılaşmalarında Bayern Münih, Viktoria Plzen'i konuk etti. Alman devi, ilk dakikalardan itibaren rakibine uyguladığı oyun üstünlüğü sonrası karşılaşmayı da 5-0'lık sonuçla kazandı. Diğer maçta ise Marsilya, Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ederken milli futbolcu Cengiz Ünder mücadeleye 11'de başladı. C grubunda sonucu merakla beklenen maçta Inter, Barcelona'yı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. A grubunda oynadığı 2 maçı kazanan İtalyan temsilcisi Napoli ise, Ajax'a deplasmanda 6 gol atarken, Liverpool da evinde Rangers'ı 2-0'la geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftada yarın E, F, G ve H grubunda toplam 8 karşılaşma oynanacak.