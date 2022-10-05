Haberler Yaşam Haberleri Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 5.10.2022 21:30 Son Güncelleme: 5.10.2022 21:30

Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı yayın kanalı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu 3. Maçında Real Madrid ile Shaktar Donetsk yeşil sahada bir araya geliyor. Devler Ligi mücadelesini televizyon ekranından takip etmek isteyen futbolseverler canlı yayın detayları için “Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı izle linki ve maç detayları.

Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı yayın kanalı izle

Real Madrid ile Shaktar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu 3. maçında kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçı canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler "Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalara devam ediyor.

REAL MADRID SHAKTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE

Devler Ligi "Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı izle" linki ve maç detayları şöyle;



REAL MADRID SHAKTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Shaktar Donetsk maçı 5 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Exxen platformunda naklen yayınlanacak.



REAL MADRID SHAKTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE

Real Madrid - Shaktar Donetsk maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz

https://www.exxen.com/tr/sign-up



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3. HAFTA GOLLÜ BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor. Devler Ligi'nde bugün 8 maç oynanırken, günün en önemli müsabakasında kazanan Inter oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda A, B, C ve D grubunda 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Günün ilk karşılaşmalarında Bayern Münih, Viktoria Plzen'i konuk etti. Alman devi, ilk dakikalardan itibaren rakibine uyguladığı oyun üstünlüğü sonrası karşılaşmayı da 5-0'lık sonuçla kazandı. Diğer maçta ise Marsilya, Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ederken milli futbolcu Cengiz Ünder mücadeleye 11'de başladı. C grubunda sonucu merakla beklenen maçta Inter, Barcelona'yı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. A grubunda oynadığı 2 maçı kazanan İtalyan temsilcisi Napoli ise, Ajax'a deplasmanda 6 gol atarken, Liverpool da evinde Rangers'ı 2-0'la geçti.



Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

  • Liverpool: 2 - Rangers: 0
  • Ajax: 1 - Napoli: 6
  • Porto: 2 - Bayer Leverkusen: 0
  • Club Brugge: 2 - Atletico Madrid: 0
  • Bayern Münih: 5 - Viktoria Plzen: 0

  • Inter: 1 - Barcelona: 0
  • Marsilya: 4 - Sporting Lizbon: 1
  • E. Frankfurt: 0 - Tottenham: 0

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftada yarın E, F, G ve H grubunda toplam 8 karşılaşma oynanacak.

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Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Real Madrid Shaktar Donetsk maçı canlı yayın kanalı izle
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