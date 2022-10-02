Realtor Global, Hull City ile reklam işbirliğine imza attı

Championship ekibi Hull City'den yapılan açıklamada, ocak ayında Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasından bu yana kulübün ikinci kez Türk menşeili bir marka ile çalışacağı kaydedildi.

Hull City ve Realtor Global yönetimleri, maç sırasında billboard ve skorboard üzerinden reklam yayını yapma konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün yöneticileri, Realtor Global'in Hull City ailesine katılmasından ötürü mutlu ve minnettar olduklarını belirterek, " Hull City gün geçtikçe Türkiye'de daha da popüler hale geliyor. Taraftarlarımızın da bunu deneyimlemesini, Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu görmesini istiyoruz. Realtor Global'e takımımıza verdikleri destek için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandılar.