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Giriş Tarihi: 29.3.2022 14:47 Son Güncelleme: 29.3.2022 14:55

Reçel yapmak isteyen 3 kadının feci ölümü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Reçel yapmak isteyen 3 kadının feci ölümü

Adana’da reçel yapmak için orta refüjdeki ağaçlardan turunç toplayan 3 kadına, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşı tarafına savrulan kadınlara karşı şeritteki başka bir araç daha çarptı. Feci şekilde can veren 3 kadın gözyaşları arasında toprağa verildi.

Adana'da refüjdeki ağaçlardan turunç toplarken kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Nilüfer Kanat, kız kardeşi Özler Büyükmazı ve kuzeni Birsen Sonkur toprağa verildi.

Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgundan annesi Özler Büyükmazı'nın cenazesini alan oğlu Hüseyin Ekinci cenaze aracına dokunarak, "Anne sen bir melektin. Seni nasıl gömeceğim. Ben sensiz ne yapacağım? Seni nasıl toprağa vereceğim anne! Genç yaşta annem gitti, annemin yarısı da gitti" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.


Birsen Sonkur

REÇEL YAPMAK İÇİN
Katliam gibi kaza, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Nilüfer Kanat (41), Birsen Sonkur (52) ve Özler Büyükmazı (44), reçel yapmak için Ali Bozdoğan Bulvarı'nda orta refüjde yer alan ağaçlardan turunç toplamaya başladı. Bu esnada 01 ERH 65 plakalı otomobiliyle hızla bulvara giren 23 yaşındaki M.K., direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkıp, kadınlara çarptı.


Nilüfer Kanat

KAZA ÜSTÜNE KAZA
Bulvarın diğer şeride savrulan 3 kadına bu kez karşı yönden gelen 26 yaşındaki S.D. yönetimindeki 06 BMC 149 plakalı bir başka otomobil daha çarptı. Ağır yaralanan her üç kadın da olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılırken, araç sürücüleri M.K. ve S.D. de gözaltına alındı. Kadınların cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Özler Büyükmazı

"MELEĞİM; BEBEĞİM GİTTİ"
Katliam gibi kazada hayatını kaybeden Nilüfer Kanat, kız kardeşi Özler Büyükmazı ve kuzeni Birsen Sonkur'un cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Özler Büyükmazı'nın oğlu Hüseyin Ekinci annesini taşıyan cenaze aracına dokunarak; "Anne sen bir melektin. Seni nasıl gömeceğim. Ben sensiz ne yapacağım? Seni nasıl toprağa vereceğim anne! Genç yaşta annem gitti, annemin yarısı da gitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu. 3 kadın, Tuzla Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Reçel yapmak isteyen 3 kadının feci ölümü
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