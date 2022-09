Recep Güngör yaptığı işler ile gündem olmaya devam ediyor

Ünlü kuaförün seyrek, cansız ve kısa saçlara sihirli dokunuşlarla yaptığı mikro kaynak saç uygulamaları yalnızca Türkiye'de değil Avrupa ülkelerinde de gündem olmaya devam ediyor. Müşterilerinin her daim hayalindeki saçları yaratan Recep Güngör, Avrupa'dan gelen binlerce kadın müşterisinin ilgi odağı haline geldi. "Genellikle Almanya, Fransa ve birçok Avrupa ülkesinden gelen kadın müşterilerim uzmanlık alanım olan mikro kaynak uygulamasını yaptırmak istiyor. Mikro kaynak Türkiye'de henüz popüler değilken ben gece gündüz yaptığım çalışmalar ile bu popülerliği arttırmayı başardım. Tamamen doğal görüntü sunduğum için de büyük ses getirdi ve neredeyse tüm Avrupa ülkelerinden olumlu yorumlar ve talepler almaya başladım. Bu şans değildi tamamen yaptığım işlerin başarılı sonuçlarıydı."diyor.



Özellikle 2020-2022 yılları arasında trend haline gelen mikro kaynak saç uygulamaları, bir uzman saç tasarımcısı tarafından yapılmalıdır. Hiçbir kadın saçlarında yapay görüntü istemez. Bu yüzden işi uzmanına bırakıp saçlarınıza zarar vermeden doğallık katmasını isteyin. Ünlü kuaför Recep Güngör, işlem öncesinde mutlaka müşterilerinin saç ve yüz analizlerini yapıyor daha sonrasında hassasiyetle saçı tahribata sokmadan en uygun mikro kaynak uygulamasını gerçekleştiriyor. Saç ve yüz analizi işlemlerini her uygulama için özellikle yapmaktadır.

Yaklaşık 18 yıldır mesleğini profesyonel şekilde icra eden Recep Güngör, saç modasına dair olan uzmanlığını sektöre yeni giren meslektaşlarına da aktararak çeşitli workshoplar düzenlemektedir. Bu eğitimlerde mikro saç kaynak başta olmak üzere trend renklendirmeler ve trend saç kesimleri gibi işlemlere de yer vermektedir. Şu anda İstanbul'un Bahçelievler semtinde hizmet veren kuaför Recep Güngör, salonunda kendi seçtiği ve yetiştirdiği birbirinden yetenekli ekip arkadaşları ile müşterilerine hizmet vermektedir. Çalışmalarını her geçen gün daha da büyüten Güngör, Avrupa'da bir kuaför salonu açma fikrine çok sıcak baktığını cümlelerine ekliyor: "Avrupa'da yaşayan ve çeşitli sebeplerden ötürü Türkiye'ye gelemeyen çok sayıda kadın müşterilerim var. Yoğun taleplerle benden hizmet almak istiyorlar, halihazırda Türkiye'de de birden fazla işletmeye sahibim. Bu yüzden bir faklılık yaparak Avrupa'nın birkaç ülkesinde kuaför salonu açma çalışmalarına başladım, müşterilerimin ilgisini ve beğenisini çok önemsiyorum."

Recep Güngör yaptığı işler ile gündem olmaya devam ediyor ve sosyal medya hesabında her geçen gün dünyanın birçok yerinden takipçileri yağıyor.. Yaptığı işleri yakından inceleme fırsatı için sosyal medyadan takip edebilirsiniz.



ilandır