Reddettiği bebeğin babası çıktı

Antalya'da yaşayan Elif Ş. (34), 2 yıl önce karakola giderek, önceki dönem İyi Parti İl Başkanı işadamı Mehmet Başaran'dan (67) hamile kaldığını ve bebeği aldırması için tehdit edildiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. İddiaları reddeden evli ve 3 çocuk babası Başaran, Elif Ş. ile o dönem İyi Parti Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Kamil Korkmaz'ın kendisine 'komplo' kurup 'siyasi itibar suikast' ve 'şantaj' yaptıklarını öne sürerek şikâyetçi oldu. İl başkanlığından da istifa etmek zorunda kaldı. Bu şikâyet üzerine Elif Ş. ve Kamil Korkmaz hakkında dava açıldı.Bu arada bir kız bebek dünyaya getiren Elif Ş. yargılandığı mahkemeden DNA testi yaptırılması talebinde bulundu. Mahkeme de talebi kabul etti. Taraflardan alınan örnekleri inceleyen Adli Tıp Kurumu ise geçen 3 Nisan'da mahkemeye gönderdiği raporda, Başaran'ın yüzde 99.99 oranında bebeğin babası olduğu yönünde görüş bildirildi. Bu raporla şantaj davasından beraat eden Elif Ş., 3 ay önce aile mahkemesine başvurarak, babalık davası açtı. Diğer davada yaptırılan DNA testini de delil olarak gösterdi.Gerekçeli kararın 'hüküm' bölümünde ise Elif Ş.'nin davasının kabulü ile davalı Mehmet Başaran'ın, davaya konu çocuk D.M.Ş.'nin babası olduğunun tespiti ile aralarında soy bağının kurulmasına dair hükmün ilgili nüfus müdürlüğüne bildirileceği belirtildi.