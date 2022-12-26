Reddettiği oğlundan iş adamına ikinci dava

Osmanbey'in önde gelen tekstilcilerinden varlıklı iş adamı İzak Ertovi'nin 2001'de iş yerinde desinatör tasarımcı olarak çalışan Nalan Gür ile ilişkisi oldu. Bu ilişkiden hamile kalan Gür, 2006'da erkek çocuk sahibi oldu. O dönem babasından çocuğuna sahip çıkmasını isteyen genç kadın, müşterek çocuk 8 yaşına gelene kadar hayat mücadelesine tek başına devam etmek zorunda kaldı. Ancak maddi zorluklara daha fazla dayanamayıp İstanbul Aile Mahkemesine başvurdu. Oğlunun babasının mahkeme huzurunda tespit edilmesini isteyen Nalan Gür, savaşını kazandı.

BABASI OLDUĞU KANITLANDI

Adli Tıp Kurumu, Yağız'ın yüzde 99,9 oranında İzak Ertovi'nin oğlu olduğunu belirtti. Rapora, üç kez itiraz eden Ertovi, tüm itirazlardan eli boş döndü. İzak Ertovi'nin Yağız'ın babası olduğunu tescil ederek, nüfusuna kaydedilmesine ve babanın varlıklı olmasına rağmen çocuğa sadece 2 bin 250 lira iştirak nafakası vermesine karar verdi.

NAFAKAYI ARTTIRIN DAVASI

Pazarda el emeğiyle ürettiği kıyafet ve benzeri ürünleri satarak geçim derdindeki annesine yardım eden Yağız, girdiği sınavda fen lisesini kazandı. Maddi yetersizlik nedeniyle istediği eğitimi alamayan ve zor durumda olan oğluna babasının yardım etmesini isteyen anne Gür, defalarca babasına ulaşmaya çalıştı ancak her seferinde engellendi ya da reddedildi. Bunun üzerine avukatı Burcu Bilkay aracılığıyla yeniden mahkemeye başvurarak iştirak nafakasının arttırılmasını istedi.

BABA "GELİRİM 4 BİN LİRA" DEDİ

İçinde bulunduğu geçim sıkıntısı nedeniyle iyi bir eğitim almasını istediği oğlunun, pazarda kıyafet ve el ürünlerini satarken İzak Ertovi ve ailesinin lüks içinde yaşadığını ileri süren Nalan Gür, nafakanın arttırılmasını istedi. Baba Ertovi ise gelirinin 4 bin lira olduğunu kaydederek, davanın reddini talep etti.

MAĞDUR ANNE KONUŞTU

SABAH'ın ulaştığı mağdur anne Gür, "Musevi Cemaatinin varlıklı iş adamı İzak Ertovi, oğlu Yağız Ertovi'yi 8 yıllık zorlu bir yargılama süreciyle nüfusuna almasına rağmen, Aile Hukukundan kaynaklanan babalık yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmeyip Yağız'ı babalık duygusundan ve kendisini tanımaktan mahrum bırakıyor. Pazarda kendi el emeğimle ürettiğim kıyafetleri satarak ve yağızın aldığı destek burslarıyla geçimimizi sağlıyoruz. Oğlum bana yardım ediyor. Zorlu süreçte, dershane ve özel ders desteği almadan sadece annesinin desteği ve kendi çabalarıyla Fen Lisesi kazandı. Maddi yetersizlik nedeniyle istediği eğitimi alamayan etkinlik ve projelere katılıp, sağlıklı bir sosyal hayat kuramayan oğluna babasının yardım etmesini istiyoruz. İzak Ertovi'nin ve ailesinin lüks içinde yaşadığını, diğer çocuklarının Amerika ve Türkiye'nin en pahalı okullarında özel eğitim görüp, lüks eğlence hayatları yaşadığını biliyoruz. Oğlunu kimseye muhtaç etmeden desteklemesini istiyoruz." dedi.