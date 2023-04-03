Reels Nasıl Yapılır? Instagram Reels Videosu Nasıl Hazırlanır, Efektleri Nasıl Yapılır?

Reels nasıl yapılır son dönemlerdeki popülerliğinden ötürü çokça merak edilmektedir. Instagram'ın keşfet bölümünde ve anasayfada yer almasından ötürü bu özellik kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Bu sebepten ötürü instagram reels video yapma üzerine kullanıcılar oldukça araştırma yapmaktadırlar. Haberimizin devamında reels nasıl yapılır tüm bilgiler yer almaktadır.

Reels Nasıl Yapılır?

Instagram ya da Tiktok kullanımı üzerinde tecrübeniz varsa reels videosu yapmak sizler için oldukça kolay bir işlem olacaktır. Instagram kullanıcıları tarafından merak edilen reels videosu oluşturmak için öncelikle Instagram uygulamasına giriş yapılmalıdır. Anasayfada yer alan artı logosuna tıklayarak istediğiniz görüntüleri çekiniz. Tercihinize bağlı olarak daha önceden kaydetmiş olduğunuz görüntüleri de arayüzden ekleyebilirsiniz. Sonrasında çektiğiniz ya da eklediğiniz görüntüleri tercihinize göre düzenleyin. İleri bölümüne basarak paylaşım ayarları düzenleyip yayınlamak istediğiniz hale getirerek yayınlayın.

Instagram Reels Videosu Nasıl Hazırlanır?

Reels videoları kısa videolar hazırlamak ve bu videoları post olarak reels bölümünde ya da hikayede paylaşmak için kullanılır. Instagram reels videoları oluşturmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak reels videosu hazırlamak için telefonunuzda bulunan Instagram uygulamasına giriş yapınınız.

Anasayfanızda bulunan artı sembolüne tıklayarak alt sekmeden reels videosuna kaydırın.

Tercihinize bağlı olarak çekim yapmak için kayıt düğmesine basılı tutup çekiminizi yapabilirsiniz. Ya da daha önceden kaydetmiş olduğunuz görüntüyü kullanmak için film rulosundan yükleyebilirsiniz.

Ayrıyeten reels videosu arayüzünde sol tarafta bulunan özellikleri videonuzun ayarlarında eklemeler yapabilirsiniz

Tüm bu işlemleri hallettikten sonra Instagram'da post ya da hikaye olarak takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.

Instagram Reels Videosu Efektleri Nasıl Yapılır?

Instagram reel videosu efektini yaptığınız reels videosunda kullanmak için öncelikle Instagram uygulamasına giriş yapınız. Sonrasında artı bölmesine dokunarak alt bölmeden reels videosu bölümüne geliniz. Kamera efekti eklemek için sol bölmede bulunan gülen yüz simgesine dokununuz. Daha önce kaydetmiş olduğunuz efektler alt sekmede yer alacaktır. Eğer ki farklı bir efekt kullanmak istiyorsanız en sağ tarafta yer alan büyüteç sembolüne gelip tıklayınız. Açılacak olan yeni sayfada istediğiniz efektleri arayıp bulabilirsiniz. Eğer kendi efektinizi oluşturmayı düşünüyorsanız böyle bir imkân da mevcuttur. Mac ve PC'lerde efekt oluşturmaya dair birçok uygulama ve program yer almaktadır. Dilediğiniz takdirde bu uygulamalar üzerinden efektler yaratıp oluşturabilirsiniz.