Haberler Yaşam Haberleri Refakat için gitti, silahlı yağma yaptı!
Giriş Tarihi: 19.8.2024 11:19 Son Güncelleme: 19.8.2024 11:21

Refakat için gitti, silahlı yağma yaptı!

İstanbul Sultanbeyli’deki bir firma sahibinin bankadaki 5 milyon lirasını çekmek için görevlendirdiği muhasebecisi, kendisine refakat etmesini istediği ev arkadaşı tarafından silah zoruyla yağmalandı. 3 milyon lirayı alıp kaçan şüpheli ifadesinde, firma sahibinin kendisine paravan şirket kurdurduğunu iddia ederek parayı zararına karşılık aldığını iddia etti. Silahlı yağmacının 15 yıla kadar hapis istendi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Refakat için gitti, silahlı yağma yaptı!

İstanbul Sultanbeyli'de geçtiğimiz yıl 28 Aralık'ta bir firma sahibi olan Müjgan K, bankadaki parasını çekerek kendisine teslim etmesi için muhasebe işlerini yapan Ünal B'yi görevlendirdi. Ünal B. ise zaman zaman işyerine gelen ev arkadaşı Ufuk B'den kendisine refakat etmesini rica etti. Yardım isteğini fırsat gören Ufuk B, Ünal B. ile birlikte Üsküdar'daki bankaya gitti.

SİLAHLI DOST KAZIĞI

Direksiyonda bekleyen Ufuk B. bankadan toplamda 5 milyon 500 bin lira olan iki paket ile gelen Ünal B'yi alarak yola çıktı. Ancak Ufuk B. sinsi planını devreye sokmuştu. Aracı Sultanbeyli'ye götüren Ufuk B, aracı durdurarak yanındaki silahı çıkarıp Ünal B'ye doğrulttu. Araçtaki 3 milyon liralık paranın olduğu paketi alıp oradan uzaklaştı. İlk şoku atlatan Ünal B, polise koştu. Kuzeninden aldığı araçla Bursa'ya kaçtığı belirlenen silahlı yağmacı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Ufuk B'nin ifadesi alındı.

ŞÜPHELİDEN PARAVAN ŞİRKET İTİRAFI

Savunmasında Müjgan K. ve kardeşinin, adına paravan şirketler kurdurarak naylon fatura işi yaptıklarını ileri süren şüpheli Ufuk B, bu nedenle zarara uğradığını, vaat edilen parayı vermedikleri için paranın 3 milyonluk kısmını zor kullanmaksızın aldığını öne sürdü. Savcılık, kamera kayıtları ve tüm dosyadaki deliller birlikte değerlendirildiğinde şüpheli Ufuk B'nin "Nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Refakat için gitti, silahlı yağma yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA