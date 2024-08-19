Refakat için gitti, silahlı yağma yaptı!

İstanbul Sultanbeyli'de geçtiğimiz yıl 28 Aralık'ta bir firma sahibi olan Müjgan K, bankadaki parasını çekerek kendisine teslim etmesi için muhasebe işlerini yapan Ünal B'yi görevlendirdi. Ünal B. ise zaman zaman işyerine gelen ev arkadaşı Ufuk B'den kendisine refakat etmesini rica etti. Yardım isteğini fırsat gören Ufuk B, Ünal B. ile birlikte Üsküdar'daki bankaya gitti.

SİLAHLI DOST KAZIĞI

Direksiyonda bekleyen Ufuk B. bankadan toplamda 5 milyon 500 bin lira olan iki paket ile gelen Ünal B'yi alarak yola çıktı. Ancak Ufuk B. sinsi planını devreye sokmuştu. Aracı Sultanbeyli'ye götüren Ufuk B, aracı durdurarak yanındaki silahı çıkarıp Ünal B'ye doğrulttu. Araçtaki 3 milyon liralık paranın olduğu paketi alıp oradan uzaklaştı. İlk şoku atlatan Ünal B, polise koştu. Kuzeninden aldığı araçla Bursa'ya kaçtığı belirlenen silahlı yağmacı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Ufuk B'nin ifadesi alındı.

ŞÜPHELİDEN PARAVAN ŞİRKET İTİRAFI

Savunmasında Müjgan K. ve kardeşinin, adına paravan şirketler kurdurarak naylon fatura işi yaptıklarını ileri süren şüpheli Ufuk B, bu nedenle zarara uğradığını, vaat edilen parayı vermedikleri için paranın 3 milyonluk kısmını zor kullanmaksızın aldığını öne sürdü. Savcılık, kamera kayıtları ve tüm dosyadaki deliller birlikte değerlendirildiğinde şüpheli Ufuk B'nin "Nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti.