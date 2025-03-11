Mardin’de refüje çarpan motor sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesinde sabaha karşı 05.00 sıralarında yaşanan trafik kazası Kızıltepe-Artuklu karayolu Kızıltepe Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Mizgin Barış'ın kullandığı motor seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çevredekilerin 112 Acile yaptığı ihbar üzerine olay yerine Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mizgin Barış'a ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 25 yaşındaki Mizgin Barış Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.