Mardin’de refüje çarpan motor sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti

Çevredekilerin 112 Acile yaptığı ihbar üzerine olay yerine Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mizgin Barış'a ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 25 yaşındaki Mizgin Barış Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.