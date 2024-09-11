Refüje çarpan motosiklet devrildi: 2 ölü

Elazığ'da kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü Furkan Bulanık ile arkasında oturan Yağız Gür, hayatını kaybetti.
İzmir'in Çeşme ilçesinde motosikletin çarptığı 19 yaşındaki Ümmü Gülsüm Kaya hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetin akülü engelli araçlarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Samsun'da üniversite öğrencisi Sezer Nar (21) motosikletiyle kaza yaparak hayatını kaybetti.
Hatay'da yayla yolunda 70 metreden uçuruma yuvarlanması sonucu motosikletteki Ömer Faruk Koca hayatını kaybetti. AA