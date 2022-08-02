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Giriş Tarihi: 2.8.2022 17:54 Son Güncelleme: 2.8.2022 19:43

Refüjü aşıp şarampole yuvarlandı! 3 yaralı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritteki otomobile çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Refüjü aşıp şarampole yuvarlandı! 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen kaza saat 10.15 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'nde Hadımköy istikametine gerçekleşti. Sürücüsü Abbas Deniz'in bilinmeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşıp yolun karşısından gelen Doğan Ciğerci yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Deniz'in yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlanırken, diğeri takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Sultangazi istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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Refüjü aşıp şarampole yuvarlandı! 3 yaralı
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