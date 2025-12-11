Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 Diyanet takvimi ile Regaib Kandili tarihi

Regaip Kandili Nedir?: İslam inancına göre bu gece, Cenab-ı Hakk'ın kullarına rağbet ve lütuf gösterdiği, duaların geri çevrilmediği, af ve mağfiretin bol olduğu özel bir gecedir. Bu gece, Üç Aylar zincirinin ilk halkasını oluşturur.

Bu gece, Müslümanlar için manevi bir temizlik ve yenilenme fırsatıdır. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) bu ayda yaptığı ibadetlerin önemine vurgu yapılır.