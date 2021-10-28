Reha Muhtar’a hakimlikten kötü haber

Olay, geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Gazeteci Reha Muhtar'ın evinin kapısı gece saatlerinde çalındı. Zile ısrarla basan Ahmet Kayhan Onaran "kapıyı aç, kapıyı açacaksın şeklinde" bağırmaya başladı. Ailesiyle birlikte şaşkına dönen ve çocukları korkuya kapılan Muhtar, polis ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan Onaran, belgesel çekmek için Sarıyer'de keşif yaptığını öne sürdü ve ifadesinde, "Hava soğuktu. Şekerli çay içmek umuduyla ilk zile bastım" dedi. Hakkında başlatılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.

"10 KEZ ZİLE BASIP 'KAPIYI AÇ' DEDİ"

Reha Muhtar savcılık tarafından verilen takipsizlik kararına itiraz etti. 41 yıllık gazeteci olduğunu ve bazı yazıları nedeniyle tehditler aldığını söyleyen Muhtar, hatta bu tehditlere ilişkin dosyalarının devam ettiğini süreçte evinin kapısının gece saatlerinde yumruklandığını dile getirdi. Daha önceden tanımadığı Ahmet Kayhan Onaran tarafından tehditvari bir şekilde, "kapıyı aç, kapıyı açacaksın şeklinde" bağırıldığını ifade eden Muhtar, şahsın kapıdan ayrılıp daha sonra tekrar gelerek toplamda 10 kez bu eylemi gerçekleştirdiğini vurguladı.

MUHTAR "ÇAY BAHANE" DEDİ İTİRAZ ETTİ, HAKİMLİK REDDETTİ

Nitekim olay saatinde Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının da olduğunu belirten Reha Muhtar, eylemin gecenin tam ortasında 03.35'te meydana geldiğini anlattı. İtiraz dilekçesinde Muhtar, en az 10 kez uzun bir şekilde zile basılıp "kapıyı açacaksın" denilerek tehditvari biçimde olayın gerçekleştiğini ifade etti. Sokak kapısının da yumruklandığını söyleyen Muhtar, şüphelinin şekerli çay içmek istediği iddiasının uydurma olduğunu kaydetti. Sokak kısıtlamasında evine gelip şekerli çay istenmesi iddiasının mantıkla açıklanamaz olduğunu da vurguladı. Bu olayın daha önce aldığı tehdit eylemleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Reha Muhtar, şüpheli hakkında 'tehdit' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan dava açılmasını istedi ancak savcılık bu talebi de reddetti.