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Giriş Tarihi: 3.2.2023

Rekabet Kurulu’ndan Google’a soruşturma

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Rekabet Kurulu’ndan Google’a soruşturma
Rekabet Kurulu, Google hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın, genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik ön araştırma karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu şirketlerden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamanın, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin ilgili kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

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Rekabet Kurulu’ndan Google’a soruşturma
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