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Giriş Tarihi: 13.5.2025 11:13 Son Güncelleme: 13.5.2025 11:23

Reklam çekiminde inanılmaz kaza: sol kolunu kaybetti

Antalya'da aynı su sporları işletmesine ait jetski ile botun çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yahya Karakaya (20) yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Reklam çekiminde inanılmaz kaza: sol kolunu kaybetti

Serik İlçesinde Boğazkent Mahallesi'nde 8 Mayıs sabahı meydana gelen üzücü kazada 5 yıldızlı bir otelin sahilindeki su sporları işletmesinde çalışan Yahya Karakaya, denizde jet ski ile tanıtım çekimi yaptığı sırada aynı işletmeye ait botla çarpıştı. Korkunç kazada Karakaya ağır yaralandı.

SOL KOLU AMPUTE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yahya Karakaya, Serik'teki özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan talihsiz genç, Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalede Karakaya'nın sol kolunun ampute edildiği öğrenildi. Yaşanan üzücü olayın ardından polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Reklam çekiminde inanılmaz kaza: sol kolunu kaybetti
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