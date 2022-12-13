Reklam panosunun kapısını çalan hırsız yakalandı

İstanbul'da bir kişi; Esenyurt İlçesi'ne bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine ait reklam panosunun kapısını çaldı. Hırsızın olay yerine bir motosikletle geldiği ve çeşitli aparatlar yardımıyla reklam panosunun kapısını sökerek motosiklete yükledikten sonra kaçtığı tespit edildi.

Olayı gece saatlerinde gerçekleştiren H.Ç. isimli hırsız aynı gün içerisinde Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi ve H.Ç. tarafından çalındığı saptanan motosiklete el konuldu. H.Ç. isimli hırsız "Açıktan Hırsızlık" ve "Motosiklet Hırsızlığı" suçlarından adliyeye sevk edildi.