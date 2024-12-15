Reklamla taahhüt alıp ‘uzlaşma’ ile dolandırdılar

Dolandırıcıların son tekniği pes dedirtti. Sosyal medya sayfalarında reklam yayınlayan dolandırıcılar, buralara tıklayan ve sahte formları doladuran vatandaşları dolandırmaya başladı.Konya'da yaşayan D.E.'ye Whatsapp üzerinden mesaj gönderen ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli, bir PDF dosyası göndererek masaj salonundan rezervasyon yaptırdığını, rezervasyon saatine gitmediğini, salonun bu nedenle mağdur olduğunu, 'Hakkınızda açılmış bir icra davası var, uzlaşmak istiyorsanız yardımcı olacağım, istemiyorsanız dosyanızı adliyeye sevk edeceğim' dedi. Sonrasında ise sahte avukat, D.E.'ye hakkında 38 bin TL'lik tazminat davası açılacağını, 3 bin 800 TL vermesi halinde bu davanın açılmayacağını söyledi.Bu durumdan korkan D.E., şüphelilerin gönderdiği IBAN adresine istenilen parayı gönderdi. Bununla da yetinmeyen şüpheliler devamında 6 bin TL avukatlık ücreti olduğunu, ödenmemesi durumunda dosyanın işleme alınacağını söyledi. Buna da inanan D.E., bu parayı da verilen IBAN'a gönderdi. Şüpheliler bu kez de 9 bin 370 TL para istedi. Ancak dolandırıldığını düşünen D.E., bu parayı yatırmayı reddetti.D.E., dolandırıldığını belirterek şüphelilerin yakalanması için avukatı aracılığıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.