Rekolte sevinci

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin buğday ihtiyacının yüzde 13'ünün karşılandığı, iklim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle son yıllarda buğday ekim döneminin kasıma sarktığı Trakya'da, her düşen yağışla buğday daha çok boy vermeye ve gelişmeye başladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, son dönemdeki yağışların buğdaya "ilaç" gibi geldiğini söyledi. Yağışlarla toprağın suya doyduğunu belirten Arabacı, "Buğdayın ekiliş dönemi ve kış ayları kurak geçmişti. İlkbahar yağışları beklenenin de üzerinde oldu ve ekili ürünlerde bir sıkıntı yaşanmıyor. Görüntü itibarıyla buğdaylar çok güzel gözüküyor. İlkbahar yağışları buğdayın gelişimi açısından çok iyi geldi" ifadelerini kullandı. Arabacı, "Şu anki başak yapısı çok güzel. Önceki yıllarda aldığımız verimin üzerinde bir yıl olacağını düşünüyorum. Bu yıl dekar başına 600 kilogramın üzerinde bir verim olur diye umuyorum. Görüntü bunu gösteriyor" dedi. Hububat üretimiyle ön plana çıkan, 220 bin dekarda buğday ekilen Kırklareli'nde ise son bir ayda metrekareye yaklaşık 115 kilogram yağış düşmesi, buğdayda başak gelişimini de hızlandırdı. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, kentte yaklaşık bir aydır aralıklarla etkili olan yağışların buğdaya çok iyi geldiğini söyledi. AA