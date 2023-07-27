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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Rekor sıcağın ardından yağış ve fırtına

Yurt genelinde etkili olan çöl sıcaklarının ardından hava sıcaklığı 12 derece birden düştü. Marmara ve Karadeniz’de yer yer yağış ve fırtına etkili olurken, yağışlı hava bugün de devam edecek. İç ve doğu bölgelerde ise sıcak hava etkisini sürdürüyor

Rekor sıcağın ardından yağış ve fırtına
Türkiye çarşamba günü hava sıcaklığı açısından tarihi günlerden birini yaşadı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, İzmir, Muğla ve Adana gibi illerde hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Muğla 47 dereceyi görürken, İstanbul da 43.5 derece ile son yılların en sıcak günlerinden birini yaşandı. Rekor sıcaklıkların ardından dün hava sıcaklıklarında ani düşüler meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 8 ila 12 derece azaldı. Hava sıcaklığı dün İstanbul'da 29, Ankara'da 39, İzmir'de 35, Adana'da 34, Trabzon'da 32 derece olarak ölçüldü.



Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte özellikle yurdun kuzey kesimlerinde yağış ve fırtına etkili oldu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Kars, Ardahan, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusu, Kütahya'nın kuzey çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış görüldü. Yağışlı havanın Karadeniz Bölgesi'nde bugün ve yarın da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bu arada kuzey kesimlerde hava sıcaklıkları azalırken iç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıklar 4 ila 6 derece arttı. Bu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

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Rekor sıcağın ardından yağış ve fırtına
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