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Giriş Tarihi: 20.5.2022

Rekortmen berberden Bandırma Vapuru modeli

İHA
Rekortmen berberden Bandırma Vapuru modeli
Ankara'da yıllarca erkek kuaförlüğü yapan ve 2010'da 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Ercan Buyruk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir saç modeli uyguladı. Antalya'da mesleğini sürdüren Buyruk, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştıran ve Türk milli mücadelesinin başlatılmasında önemli bir görevi yerine getiren Bandırma Vapuru'nu, müşterisi Sinan Akıner'in kafasına model olarak çizdi. Saç modelinde, vapur, deniz ve Türk bayrağı görseli yer aldı. Buyruk, "Çok çizimler, modeller yaptım. Dünya şampiyonlukları, rekorlarım var ancak bu modeli çizmek beni çok duygulandırdı. Gemiyi net oturtmak için 6-7 saat uğraştım. Diğer çizimlere göre duygusal olarak en zoru buydu" dedi. Sinan Akıner de milli duygularla hareket ederek böyle bir saç modeli yaptırmak istediğini ve çizimi oldukça başarılı bulduğunu söyledi.

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Rekortmen berberden Bandırma Vapuru modeli
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