Rektör Alma, “3. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumuna'' katıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve Yenilik Bakanlığı iş birliğiyle, Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi'nin katkılarıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu, 27-28 Eylül 2024 tarihleri arasında İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yanı sıra iki ülkeden rektörlerin, rektör yardımcılarının ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlendi.

Türkiye ile Özbekistan'daki üniversiteleri buluşturarak iş birliği alanları ve imkanlarınınrektörler düzeyinde görüşülmesini amaçlayan programda Iğdır Üniversitesi RektörüProf. Dr. Mehmet Hakkı Alma da yer aldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, forumda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında kullanılmayan büyük bir potansiyelin olduğunu vurgulayarak Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen öğrenci sayısının artırılabileceğini ifade etti.

Özvar, "Özbekistan'dan toplam 7 bin 428 öğrenci üniversitelerimizde öğrenim görüyor. Bu öğrencilerin en yoğun bulunduğu bölümler işletme ve tıp programları. Ayrıca, 17 Özbek uyruklu akademisyen Türk üniversitelerinde görev yapıyor" dedi. İki ülkenin eğitim alanındaki iş birliğinin genişleyeceğini belirten Başkan Özvar, Türk-Özbek Üniversitesinin kurulacağı duyurarak Türkiye'nin sahip olduğu akademik tecrübenin, başta mühendislik ve bilişim olmak üzere birçok alanda Özbekistan ile paylaşılacağını ve bu iş birliğinin ülkeler arası ilişkileri derinleştireceğini kaydetti. Rektör Alma: Özbekistan'daki Pek Çok Üniversite ile İkili Anlaşmalar İmzaladık Programa katılan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da yaptığı değerlendirmede Türkiye ile Özbekistan'ın dil, tarih ve kültürel bağlarla birbirine sıkı sıkıya bağlı iki dost ve kardeş ülke olduğunu anımsattı.

İki ülke arasındaki eğitim iş birliğinin bu tarihî ve kültürel bağlar temeline inşa edildiğini belirten Rektör Alma, "Iğdır Üniversitesi olarak uluslararasılaşma misyonumuz doğrultusunda Orta Asya'daki kardeş ülkelerle ilişkilerimizi derinleştirmeyi önemsiyoruz. Bu forum da bizim için oldukça verimli oldu. Programa katılan kardeş ülke Özbekistan'daki 25 üniversiteden pek çoğu ile ikili iş birliği anlaşmaları imzaladık. Iğdır ile Özbekistan arasında bilim köprüleri kurmanın mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu. Etkinlikte "Sürdürülebilir Kalkınma: Yükseköğretim Kurumlarının Yeni Gündemi", "Yükseköğretimin Dönüşümü: Dijitalleşme ve Yapay Zekâ", "Yüksek Teknoloji Odaklı Kalkınma: Mühendislik Eğitiminin Rolü" gibi konu başlıklarında uzman rektörlerin düşünce ve deneyimlerini içeren sunumlar ve oturumlar gerçekleştirildi. Programın ikinci gününde ise üniversiteler arası görüşmelerin yanı sıra iş birliği anlaşmalarının imza törenleri yapıldı.