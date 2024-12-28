Rektör hasta çocukları ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı

Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği ile çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen geleneksel yeni kutlamasında çocuklar canlı müzik ve palyaço eşliğinde doyasıya eğlendi.Yatarak tedavi gören çocukların mutluluğuna Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de eşlik etti.

Çocuklarla sohbet edip onlara Adana Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü denetiminde bulunan hükümlüler tarafından üretilen oyuncakları hediye eden Prof. Dr. Beriş, servisleri de ziyaret ederek Başhekim Prof. Dr. Hacer Yıldızdaş ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş'dan çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.