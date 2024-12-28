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Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:51 Son Güncelleme: 28.12.2024 11:53

Rektör hasta çocukları ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi'ndeki çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, tedavi gören tüm çocuklar için yeni yılda sağlık diledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Rektör hasta çocukları ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı

Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği ile çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen geleneksel yeni kutlamasında çocuklar canlı müzik ve palyaço eşliğinde doyasıya eğlendi.Yatarak tedavi gören çocukların mutluluğuna Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de eşlik etti.

Çocuklarla sohbet edip onlara Adana Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü denetiminde bulunan hükümlüler tarafından üretilen oyuncakları hediye eden Prof. Dr. Beriş, servisleri de ziyaret ederek Başhekim Prof. Dr. Hacer Yıldızdaş ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş'dan çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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Rektör hasta çocukları ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı
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