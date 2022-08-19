Rektör Özkan: “Sağlık turizmi Antalya’nın petrolü”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitenin Rektörlük Senato Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Özge Turhan, Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, Doç. Dr. Aslı Bostancı Toptaş, Dr. Öğr. Üyesi Ali Ünal ve basın mensupları katıldı.

Hastanemizin namının Türkiye'yi aşıp dünyaya ulaşmış olmasının en önemli göstergesi de elbette sağlık turizmindeki artan hasta ve gelir sayısı olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Bu anlamda özel önem verdiğimiz sağlık turizmi konusundaki çalışmalarımızın meyve vermeye başlaması da bizler için mutluluk verici. Sağlık hizmetleri kalitesinde ve organizasyonundaki iyileştirmeler sayesinde yabancı hastaların da ilk tercihi haline gelen hastanemizin yabancı hastalardan elde ettiği gelirler yüzde 900'den fazla artmıştır. Kısa süreli zaman dilimi için oldukça sevindirici olan bu rakamları çok daha yukarılara taşımaya kararlıyız. Sağlık turizminin Antalya'nın petrolü" dedi.

İLERİ SAĞLIK ARAŞTIRMALARI

Prof. Dr. Özlenen Özkan, sağlıkta yüksek teknoloji ve ileri bilimsel araştırma tecrübesine sahip olmanın önemine vurgu yaptı.. Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yürütücülüğünde başlattığı 'İleri Sağlık Araştırmaları' adlı altyapı projemiz ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca toplam 312 milyon lira bütçe desteği kazandıklarını da belirten Prof. Dr. Özkan. "İleri Sağlık Araştırmaları altyapı projesi kapsamında; rejeneratif tıp ve kök hücre araştırmaları gerçekleştirilecek, biyoteknolojik yöntemlerle mikrobiyalbiyoaktif bileşenler üretilecek ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak olmamız beni ayrıca gururlandırmaktadır" diye konuştu.

HASTA YAKINLARI İÇİN OTEL PROJESİ

Prof. Dr. Özlenen Özkan her geçen gün artan talebe karşı kaliteyi düşürmeden ve vatandaşlarımızın her ihtiyacına yönelik çözüm üretmek de kendileri için önemli olduğunu söyledi. Organ nakli ve onkoloji başta olmak üzere özellikle uzun süreli tedavi gerektiren bölümler için şehir dışından çok sayıda hastalarını da bulunduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Yıllardır büyük bir sorun olan hasta yakınlarının barınma konusu için hastanemizin yataklı alanına yakın bir konumda hasta yakınlarının konaklayabileceği otel yapımı için çalışmalara başladık. Otopark sorunun çözümünde olduğu gibi bir turizm firması iş birliği ile en kısa sürede oteli tamamlayarak hem sağlık turizminden gelen hastalarımızın hem de kendi vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz" açılamasını yaptı.

COVİD ŞARTLARINDA ÖNEMLİ BAŞARI

Prof. Dr. Özlenen Özkan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin Türkiye'ye hatta dünyaya hizmet ettiğine reyindi. Ayaktan hasta sayımız yüzde 160, yatarak tedavi gören hasta sayımız yüzde 126 oranında arttığını belirten Prof. Dr. Özkan, "Ameliyathane işleyişinde yapılan iyileştirmeler ile yıllık ameliyat sayılarında yüzde 203 artış sağlanmıştır. Bu bakımdan ülkemizde kritik durumdaki hastalar için akla gelen ilk merkezlerden biri olmak, bu güveni sağlamış olmak da bizler için ayrıca gurur verici. COVID-19 pandemisinin en yoğun olduğu dönemlerde dahi kanser cerrahisi, organ nakli ameliyatları dahil olmak üzere hem ayaktan hem de yatarak hasta tedavi hizmetleri aksatılmamıştır. Üniversitemiz ülkemizde yapılan Faz 3 aşı çalışmasına katılan sayılı merkezlerden birisi olmuştur. Bu sayede başta sağlık çalışanları olmak üzere Antalya halkı aşıya erken ulaşabilmiştir. Günümüze kadar hastanemizde 100.000'e yakın kişiye COVID-19 aşıları uygulanmıştı" diye konuştu.

TIP FAKÜLTESİ'NDE EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Prof. Dr. Özkan, Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi'nce Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) denemesi yaklaşık 80 öğretim üyesinden oluşan bir kurulca yapıldığını açıkladı. Bu kurulun, gerçeğe yakın soruların hazırlanması için zorlu bir hazırlık sürecinden geçtiğini de belirten Prof. Dr. Özkan, "5000'den fazla soru içeren havuz oluşturmuştur. Sınava sonrası yapılan analizler ile öğrencilerimizin eksikleri en ufak ayrıntısına kadar bireysel olarak tüm öğrencilerimize sunulmuştur. TUS deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin ve mezunlarımızın Tıpta Uzmanlık Sınavlarında daha başarılı olmalarını hedeflemekteyiz. Bunun yanında bu yıl Tıp Fakültemiz için sevindirici bir gelişme daha yaşandı. Tıp Fakültemiz Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının arasında, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi. Böylece bu programlardan mezun olan öğrencilerin "yurtdışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkânı artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak" dedi.

TEKNOKENT'İMİZ BÜYÜYOR

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan bir ülkenin kendi kendine yetecek kadar beslenme kaynaklarına sahip olması stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Yaklaşık iki buçuk yıldır yaşanan COVID-19 pandemi süreci, tarımın ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Özkan, "Bu doğrultuda biz de tarımda yüksek teknoloji atağı başlattık. Bizzat Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank ile yoğun çalışmalarımız sonucunda Antalya, Aksu ilçesindeki bin 100 dekarlık arazimizde Türkiye'nin en büyük Tarım Teknokenti'ni hayata geçirmekteyiz. Bu anlamda sayın bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Teknokentimiz özellikle son 2 yılda Türkiye'nin ve dünyanın en büyük teknoloji şirketleriyle kurduğu yakın ilişkilerle yüksek teknoloji ve yazılım alanlarında büyük atılımlar gerçekleştirmektedir. Bu girişimlerimiz sonucunda Antalya'nın yakın gelecekte yüksek teknoloji ve yazılım alanlarında lider şehirlerinden birisi olacağından hiç şüphem yoktur. Milli Muharip Uçak'ın yazılımları Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) ile yaptığımız sözleşme sayesinde Antalya Teknokenti'mizde yapılıyor olması da bunun göstergesidir" dedi.