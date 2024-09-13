Rektör Prof. Dr. Beriş: İklim değişikliğini fırsata çevirmeliyiz

Akif Kansu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesibe Ebru Kafkas'ın yürütücüsü olduğu projenin açılış toplantısına Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tekfen Genel Müdürü Nermin Aka, TUBİTAK 1004 yetkilileri, izleyici hakemler, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, ODTÜ, ODTÜ-GÜNAM, TUBİTAK MAM, Tekfen A.Ş., Toros Tarım A.Ş., Kayseri Şeker A.Ş. APYK liderleri, proje yürütücüleri, araştırmacılar ve bursiyerler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Çukurova Üniversitesinin yürütücülüğü üstlendiği TUBİTAK 1004 projesinin 2. Gelişme Raporu İzleme ve Değerlendirme Toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyanın en büyük ovalarından biri üzerinde bulunan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi bugüne kadar sadece Çukurova Bölgesi'ne değil, aynı zamanda hem Türkiye hem de dünya tarımına damgasını vurdu.

Son yıllarda etkisini hissedilir bir şekilde gösteren iklim değişikliğini fırsata çevirmenin önemine işaret eden Prof. Dr. Beriş, "Önümüzdeki yıllarda daha çok üretmeye, toprağımızı ve çevremizi daha çok korumaya, daha çok araştırma yapmaya, daha kaliteli tarım eğitimi vermeye ihtiyacımız var. Bunun için 1004 gibi bir proje ile Ülkemizin tarım alanındaki bazı sorunlarının geniş bir ekip çalışması ile çözülmesi oldukça önemlidir" dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da, "Türkiye Tarımsal Üretiminde Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu (sATP)" isimli projeye verdiği destekten ötürü TUBİTAK'a teşekkür etti.