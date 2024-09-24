Rektör’den SABAH’a ziyaret et... Rektör Beriş: ÇÜ Adana’nın en önemli marka değeridir

SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ziyaret eden Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Çukurova Üniversitesi'nin Adana'nın en önemli marka değerlerinden biri olduğunu söyledi. Rektör Beriş, "Üniversitemiz aynı zamanda sadece Adana ile sınırlı değil bölgenin en büyük üniversitesi konumundadır. Bizim yapacağım en önemli şey marka gücünü daha da artırmaktır. Çünkü üniversitemiz Adana'nın en büyük marka değerlerinden biridir. Üniversitemizde özellikle tıp, mühendislik alanlarında verilen eğitim Türkiye standartlarının üzerindedir" dedi.

ÜLKENİN EN GÜZEL KAMPÜSÜ

Çukurova Üniversite'nin Türkiye'nin en büyük kampüslerinden birine sahip olduğunu vurgulayan Rektör Beriş, "Aynı zamanda Türkiye'nin güzel kampüsüne de sahibiz. Buraya yapacağımız dokunuşlarla kampüsümüzü daha da cazibeli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu da, ÇÜ'nün yapacağı organizasyonları ve etkinlikleri her zaman destekleyeceklerini ifade etti.